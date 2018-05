V ostudné části Liberce bude obří bytový dům, jeho podoba se má změnit

Uvolnila se tak dva a půl roku zablokovaná cesta k získání stavebního povolení.

„Tuto cestu doporučila i rada architektů. Jde o to, aby investor nebyl stále blokován, ale zároveň jsme jako město mohli mít vliv na to, aby se do projektu promítly požadované změny,“ vysvětluje Batthyány.

Proti projektu se zvedla vlna odporu

Šestipatrový dům se 105 byty a komerčními prostory chtěla na Papírovém náměstí postavit španělská společnost Talcovi Properties, a to už roku 2008. Konkrétně jde o proluku mezi ulicemi U Stoky a Na Příkopě, nalevo od irské hospody. Teď je tam vybydlený dům.

Proti projektu se ale zvedla silná vlna odporu. Lidem vadila především mohutnost celé stavby, která podle nich nerespektuje okolní zástavbu ani fakt, že jde o památkovou zónu.

„Nový objekt zabírá tak ohromný prostor, že ruší danou rytmizaci lokality a hrozí, že další stavebníci se budou chovat podobně. Navíc postavit tam naráz přes sto bytů nám přijde jako ekonomická sebevražda. Tato čtvrť má pověst vyloučené lokality. Vhodnější nám přijde rozdělit projekt na tři až čtyři etapy. Docílilo by se tak toho, aby tam nevyrostl naráz obří monolitický blok,“ stojí ve vyjádření spolku Zbytek, který před časem sepsal proti zamýšlené podobě bytového domu petici.

Investor prý projekt upraví

Podle náměstka primátora Ivana Langra se ale investor zavázal, že bude ctít doporučení Rady architektů a projekt upraví. „V dopise uvedli, že zapracují veškerá doporučení, budeme mít jako město prostor to ohlídat,“ řekl Langr.

Část rady města si to ale nemyslí. „Ten dopis je jen nevymahatelný cár papíru. Když ten projekt někomu přeprodají, tak máme utrum. Stejně tak jsou nevymahatelná a pro investory nezávazná doporučení rady architektů, která je jen poradním sborem primátora. Bohužel. Lepší by byla vzájemná smlouva, že se projekt upraví. Dopis plný frází je k ničemu,“ uvedl náměstek primátora Jan Korytář.

„Obávám se, aby to nedopadlo stejně jako v Jablonci při výstavbě obchodního centra Central. Tam se také investor zavázal k požadovaným změnám, ale výsledná podoba je šílená a město nemohlo nic dělat,“ zmínil člen výboru zastupitelstva města Liberec pro rozvoj a územní plánování Jindřich Felcman.

Investor provede změny, až dostane stavební povolení

Zástupce investora ale ujišťuje, že výsledná podoba domu dozná změn. Původní návrh je prý poplatný době. Před změnou projektu tak chce investor udělat nový marketingový průzkum.

„Jsou věci, které chceme změnit a změny skutečně uděláme, ale až dostaneme stavební povolení. Zaručuji, že uděláme maximum, aby ten dům vypadal lépe, ale potřebujeme záruku, že město nebude blokovat stavební řízení,“ řekl David Alvarez Garcia.

Podle něj se investor nebrání ani spolufinancovat úpravu samotného Papírového náměstí, které dnes v podstatě žádným náměstím není, spíš jen ohromným parkovištěm.