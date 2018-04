Nad Turnovem vztyčí obří vodojem, tvarem připomíná fotbalový pohár

Obří věžový zásobník pojme 150 tisíc litrů vody a změní režim zásobování pitnou vodou na Turnovsku. Odstraní se mangan, který dnes do sítě „přitéká“ ze zdroje v Rakousích. Zapojením ohrazenického vodojemu lidé získají kvalitnější vodu.



Stavba je ovšem unikátní něčím jiným. „Je to technicky velmi složité dílo. Stavaři budou muset být odborně velmi zdatní, kupříkladu na svařování šestiúhelníkových plátů, z nichž je tvořena kupole, jsme museli najmout člověka, co svařuje na atomových elektrárnách,“ podotkl Milan Hejduk, šéf VHS Turnov, které je investorem.

Lidé budou moci vystoupat na ochoz

„Vřetenovité schodiště je v proskleném tubusu nahoře zakončené ochozem. Počítá se s tím, že několikrát do roka bychom vodojem zpřístupnili lidem jako rozhlednu. Je to sice vodohospodářské dílo, které neumožňuje fungovat stále v režimu rozhledny, ale například v rámci dnů otevřených dveří bychom to dokázali zajistit,“ oznámil František Novák, starosta Ohrazenic.

Vodojem má podle něj symbolizovat míček vznášející se na několika tryskajících vodních pramenech.

„Navštívili jsme několik vodojemů a zjistili, že všechny jsou poplatné době svého vzniku, nejčastěji dvacátým až padesátým letům minulého století. Proč se ale držet zajetých vizuálních standardů? Proto jsme upřednostnili architektonický návrh, který je moderní a jinde ho nemají,“ vysvětluje starosta.

Podle Milana Hejduka připomíná tvar vodojemu některým lidem slavnou fotbalovou trofej. „Všichni, kdo návrh viděli, tvrdili, že je to obří pohár FIFA,“ směje se Hejduk.

Finální podobu vodojemu vybírala veřejnost formou ankety pořádané při slavnostním otevření Vodovodní stezky v Turnově.

Vodojem poskytne zázemí galerii

Vodojem staví firma Syner VHS Vysočina v sousedství hřbitova v Ohrazenicích. Bude tvořen pilíři z pohledového železobetonu, spodní část přiléhající k zemi je pak plně prosklená, v zázemí bude expozice průmyslových firem z Turnovska. Vodojem tak bude nejen vodohospodářskou stavbou, rozhlednou, ale i galerií. Dokončení je plánováno na červen 2019, cena je bezmála 69 milionů korun.

„Jde o aktuálně největší stavbu z veřejných zdrojů na Turnovsku. Tak ohromné finanční prostředky se opět podařilo sdružit od více partnerů. Největší podíl 29 milionů bude hrazen z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu životní prostředí. Jen o málo menší část peněz uhradí investor. Na akci také významně přispějí město Turnov, obec Ohrazenice a Liberecký kraj, čehož si velmi vážíme,“ komentoval Milan Hejduk.

Stavba vodojemu je sice nejviditelnější, ale zdaleka ne jedinou součástí celého projektu. VHS Turnov chce také natáhnout z Ohrazenic ještě 3,9 kilometru rozváděcích řadů a trubek zásobujících vodou průmyslovou zónu Vesecko, kde sídlí největší zaměstnavatelé regionu.

Původní vodovod je zde ještě z dob, kdy tu sídlila sovětská posádka, je v něm nízký tlak a vede pod průmyslovými halami a v lese.

„Jeho rekonstrukce je v podstatě nereálná, musí se postavit nový, dříve než dojde k nějaké poruše a Vesecko bude bez vody,“ vysvětluje Milan Hejduk.

Obyvatelé Turnova získají vodu bez manganu

Akce přivítají také hasiči. V roce 2015 zde po výbuchu zachvátil požár továrnu Agba, zásobování vodou je tedy pro Vesecko životně důležité. Doprovodným efektem bude vyšší tlak ve vodovodním řadu v Ohrazenicích.

Přínos vodohospodářské akce pocítí všichni lidé v Turnově. Poteče jim totiž čistší voda. Díky odstavení vodního zdroje v Rakousích se do trubek dostane voda bez manganu, který je v pitné vodě nežádoucí.

Mangan se nejčastěji váže s železem, spotřebitelé jej poznají snadno, teče jim nahnědlá voda, která dělá skvrny na prádle. Oba prvky navíc zanášejí a ucpávají vodovod.

„Stát zpřísnil limity na množství manganu ve vodě. My jsme dostali od hygieny pětiletou výjimku, do kdy ho musíme z vody odstranit,“ upřesnil Hejduk.