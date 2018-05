Formulka „zdravotní důvody“ je postrachem soudů. Maří čím dál víc procesů

„Setkáváme se s tím poměrně často. Je také pravdou, že se v posledních letech více setkáváme s omluvami z důvodu nepříznivého psychického stavu. Ten jev je natolik rozšířený, že zcela jistě zahrnuje velké procento těch, co to dělají záměrně,“ uvedl krajský státní zástupce Petr Hořín.

Minulý týden se mělo v Jablonci konat jednání v případu bývalého libereckého radního za ČSSD a někdejšího předsedy představenstva libereckého dopravního podniku Romana Šotoly. Je obžalován z podvodu a hrozí mu až pět let vězení.

Šotola se omluvil ze zdravotních důvodů, pak seděl v hospodě

Omluvil se ale ze zdravotních důvodů. „Předložil lékařskou zprávu. Vyzněla poměrně jednoznačně. Není důvod k nějakému podezření,“ komentoval zrušené jednání mluvčí jabloneckého soudu Jaroslav Kneř.

Ačkoliv Šotola nemohl ve čtvrtek přijít k soudu, zdravotní důvody mu v sobotu, tedy dva dny poté, neznemožnily dorazit do libereckého klubu Stamina. Snímek jej v půl dvanácté večer zachycuje nad pivem.

Líčení v jeho kauze se měl konat už na začátku roku. Soudkyně chtěla 25. ledna ve čtvrtek zahájit líčení, počítala s výslechem svědků. Obžalovaný Šotola ale k soudu nepřišel. Omluvil se ze zdravotních důvodů. I tentokrát se zaštiťoval lékařskou zprávou. Onemocněl den před konáním líčení a lékař mu nařídil klid na lůžku.

Zpráva přišla do datové schránky

Zpráva byla poslána ve středu v 17.56 hodin na soud do datové schránky. Tedy v době, kdy už v budově pracuje leda uklízečka. Soudkyně už ráno nemohla dělat nic jiného, než zrušit jednání a všechny svědky poslat domů. Roman Šotola nebral telefon, aby se vyjádřil.

„Kromě toho, že jsou situace, u kterých lze pochybovat, jestli se jen dotyčný nevymlouvá, bývá potíž i v tom, že se lékaři vyjádří ke zdravotnímu stavu obecně. Nerozlišují ale, jestli zdravotní stav opravdu vylučuje účast při hlavním líčení,“ doplnil státní zástupce Hořín své zkušenosti s rušením soudních líčení.

Pokud soud pochybuje o tom, jestli nejde jen o výmluvu, může nařídit znalecký posudek a přezkoumat zdravotní stav.

„Podle zkušeností odboru justičního dohledu je přibrání znalce k posouzení zdravotního stavu obžalovaného spíše výjimečné,“ sdělila Lucie Machálková z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Stíhání Rázlové zastavila amnestie

Před lety v případu bývalé předsedkyně představenstva Skloexportu a dříve známé herečky Reginy Rázlové nařídil soud na žádost státního zástupce její hospitalizaci v Bohnicích kvůli psychiatrickému pozorování. Mělo se ověřit, jestli z tunelování obžalovaná Rázlová skutečně není schopná účasti u hlavního líčení. K soudu nechodila. Státní zástupce měl dva posudky, každý ale tvrdil něco jiného. Trestní řízení nakonec zastavila amnestie.

„Už dávno nejsem úplným pánem procesu. Řídí to v podstatě obžalovaný. Má tolik způsobů, jak to zmařit. To, že se někdo omluví ze zdravotních důvodů je velmi časté. Ochoří den před jednáním nebo v noci. Zrovna, když je hlavní líčení. U některých je to dokonce opakovaně. Mám tu neskončenou kauzu, kde se to objevilo určitě už čtyřikrát,“ řekl soudce krajského soudu Petr Neumann.

„Podle mého názoru je to dotaz na korektnost lékařů. Diagnózy se nepíší, když se nechce, je to vše takové skryté. Nepochybuji o tom, že si to nechají někdy i zaplatit,“ domnívá se soudce Neumann. Revizní posudky podle něj vše neřeší. „Pokud má dotyčný jednou chřipku, podruhé něco s okem, potřetí s kolenem, jsme na to krátcí,“ zmínil soudce.

„Je na úvaze nezávislého soudu, aby posoudil opakované omlouvání se obžalovaného z důvodu zdravotní indispozice podpořené lékařskou zprávou a vyhodnotil, jestli nevzbuzuje nějaké pochybnosti,“ upozornila za ministerstvo spravedlnosti Lucie Machálková. „Počet dokladů, kterými se obžalovaný omlouvá z hlavního líčení ze zdravotních důvodů, nemůže být z principu nikterak omezován,“ vysvětlila mluvčí.