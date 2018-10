ODS chce v Turnově přepočítat hlasy. Sčítání provázely problémy, tvrdí

„Dvacet pět hlasů je v Turnově jeden volič, který dá křížek k vybrané straně. Bohužel, máme informace, že sčítání provázely problémy. V některých komisích nakonec sčítali hlasy jen dva komisaři, protože další členové komise to vzdali, že už na to nevidí,“ uvedl lídr turnovské ODS Lukáš Bělohradský.

O svém úmyslu už ODS informovala i starostu města Tomáše Hockeho z Nezávislého bloku.

„Nechceme přepočítání hlasů jen kvůli sobě. Velmi těsně se totiž do zastupitelstva nedostala ani ČSSD a Turnovská koalice, přepočítání hlasů by tak mohlo pomoci i jim, že by eventuálně získali každý po jednom křesle,“ vysvětlil Bělohradský.

Turnov byl sečtený až mezi posledními

Že sčítání nebylo bez komplikací potvrzuje podle Bělohradského i fakt, že Turnov byl sečtený až mezi posledními obcemi a městy. „Všechna velká města už byla sečtena a Turnov pořád nic. Do noci nebyly sečteny ani okrsky, které mají jen velmi málo zapsaných voličů. To už o něčem svědčí,“ dodal.

Vyjednávání o budoucí koalici se tak v Turnově na chvíli přerušila. Mimo jiné i proto, že představy vítězného Nezávislého bloku se zatím moc neshodují s ostatními čtyřmi stranami, tedy s ANO, ODS, Piráty a hnutí Proto.