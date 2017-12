Jablonec se pustil do oprav mostů a lávek. Některé hrozily zřícením

Lávka v ulici Na Můstku je kvůli špatnému technickému stavu zavřená už od loňského léta. „Dožilá mostní konstrukce může být nebezpečná pro běžný pohyb, proto technici, kteří provádějí mostní prohlídky, doporučili okamžité uzavření mostu. Pod mostkem vedou inženýrské sítě a situaci komplikuje fakt, že podchází železniční trať,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele.

Právě z důvodů povolovacích řízení u správců sítí a Správy železniční dopravní cesty byla příprava opravy náročnější na čas. Město s ní počítá v příštím roce, stát to bude zhruba milion.

Na rekonstrukci čeká také most v Lidické ulici v centru města. „Oprava mostu bude náročná nejen kvůli inženýrským sítím, ale i kvůli náročné mostní konstrukci, most je totiž součástí okolních nemovitostí, s tím souvisí i komplikované stavební řízení. Oprava bude stát kolem 14 milionů korun a věřím, že se nám ji povede provést co nejdříve,“ vysvětlil náměstek Vele.

Kompletní rekonstrukce se letos v Jablonci dočkal most v Zeleném údolí, ale také velmi frekventovaný most přes Mohelku na Tyršově stezce v Kokoníně. Celkem si tyto velké i běžné opravy mostů vyžádaly 4,5 milionu korun.

„Ještě před čtyřmi lety byla až třetina mostů v Jablonci kvůli nulovým investicím do oprav v havarijním stavu,“ dodal Miloš Vele.

Sérii oprav zahájila generální oprava mostu v Kamenné ulici v letech 2011 a 2012 za 13,4 milionu korun. V roce 2013 se rekonstrukce za 3 miliony dočkal most na Paseckém náměstí. V roce 2014 přišly na řadu lávky Palackého a Želivského. A proběhly i velké opravy: rekonstrukce mostů v Luční a Pražské ulici a oprava téměř stoletého mostu v Jánské ulici.