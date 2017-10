Opravy se prodlužují, stavební firmy nestíhají a nehlásí se do tendrů

„Letos jsme vypisovali výběrová řízení na patnáct akcí. Do poloviny se nikdo nepřihlásil nebo nám vítězové neposkytli součinnost. Podobný extrém jsem opravdu ještě v Liberci nezažil,“ uvedl David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku liberecké radnice.

Jde o soutěže na stavby, na nichž měly firmy začít dělat v druhé půli roku. Vesměs mají být hrazené z dotací. Město tak muselo žádat o posunutí termínu dostavby.

„Akce jsme vysoutěžili na sklonku jara. Stavební firmy měly letos obrovský boom a hodně práce. Dostává nás to do značných potíží,“ souhlasí náměstek libereckého primátora Tomáš Kysela.

„Přitom ještě před pár lety se firmy praly o zakázky. Dařilo se nám je soutěžit výrazně pod cenou. Nabídek chodilo třeba sedm na jednu akci. Teď mají firmy hodně práce a můžou si diktovat podmínky,“ řekl Kysela.

Týká se to silnic i budov. Liberec měl například v plánu prázdninovou rekonstrukci ZŠ Jabloňová. Škola se vyklidila, do soutěže vypsané na jaro se ale nikdo nepřihlásil.

„Firmy už mají na jaře naplněné kapacity a do výběrových řízení se už pak nehlásí,“ podotkl Novotný.

„Máme připravené projekty, budeme soutěžit už v zimě. Věříme, že hlad po práci zase bude,“ doufá náměstek Kysela.

O zakázku za 48 milionů se nikdo nepřihlásil

Žádná firma neměla na jaře zájem ani o přestavbu bývalého turnovského internátu ve Skálově ulici na jednu z budov městského úřadu.

„Opravdu mě překvapilo, že se nikdo nepřihlásil do soutěže na zakázku za asi čtyřicet osm milionů bez daně,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Turnov musel tendr opakovat. A hlavně oslovovat firmy, aby se zúčastnily. „Firmy už zjevně tak nesledují profily zadavatele, mají dost práce,“ dodal Hocke.

V Jablonci nad Nisou firma Metrostav odstoupila od vysoutěžené stavby pavilonu akutní medicíny za 122 milionů. „Řekli nám, že už nejsou schopní garantovat vysoutěženou cenu,“ zmínil primátor Jablonce Petr Beitl.

Pokud se do soutěží přihlásí méně firem, zvyšuje se pak cena. „Beru za úspěch, když zakázku vysoutěžíme pod deset, patnáct procent rozpočtovaných cen. Taková je situace,“ řekl Tomáš Hocke.

S tím, že by dnes nad cenami mohly firmy jásat, ale oslovené společnosti nesouhlasí.

„Záleží to sice na druhu zakázky, ale co se týče peněz, není to ideální stav. Do výběrových řízení chodíme, protože tu práci chceme a pořád se hlásíme za takovou cenu, abychom vyhráli. Často je to i za nákladové ceny,“ řekl Lukáš Taussig z firmy Zikuda.

Firmy se po krizi zmenšily

Nesnáze přináší městům i fakt, že se některé firmy po krizi výrazně zmenšily. „Nejmenovaná stavební firma specializovaná na silnice snížila v souvislosti s krizí výrobní kapacity. Pak toho logicky zvládne méně,“ upozornil David Novotný z Liberce.

Potíže má i kraj. „Třeba opravy silnic nejdou dopředu moc plánovat. Až v dubnu víme, jestli budeme mít dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Firmy nejsou schopny reagovat tak, že by nakoupily techniku, přijaly lidi. Vezmou jen to, na co mají kapacity a ostatní odmítají,“ konstatoval náměstek hejtmana Marek Pieter.

Podle něj není ani dostatek projekčních kanceláří. „Krajská správa silnic musí projekční firmy přemlouvat, aby se nám přihlásily do vypsaných zakázek,“ zmínil Pieter.

„Nedávno jsme otvírali obálky na projektanta cyklostezky Svaté Zdislavy ze Svoru do Cvikova. Přihlásila se jediná projekční firma. Musíme to ale akceptovat,“ popsal vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.