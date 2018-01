Otec propadl automatům, dva Jakubové pak vyhnali hazard z Jablonce

Kořeny Strnadova boje proti hazardu lze hledat v podzimu roku 2014, kdy jeho otec při rodinném obědě oznámil, že po třinácti letech abstinence opět začal házet peníze do hracích automatů. Když otec Jakubu Strnadovi a jeho sestře přiznal, že je zase gambler, začali oba vymýšlet, jak mu pomoci.

„Zjistili jsme, jak tristní situace v Jablonci panuje a spojili se s lidmi napříč republikou, kteří se tomuto tématu věnují,“ říká Jakub Strnad. Na základě toho vzniklo sdružení Jablonec bez hazardu.

Brzy našlo spojence i v městském zastupitelstvu. Stal se jím opoziční politik ze Změny pro Jablonec Jakub Macek. Jeho do boje proti výherním automatům „nakoplo“ setkání s bývalým gamblerem Martinem Svobodou.

„Když tady nakonec vzniklo jedenáct kasin, začali jsme o referendu vážně uvažovat.“ Jakub Macek

„O svém životě napsal autobiografickou knihu Já, hráč, zpověď opravdového gamblera a po celé zemi pomáhá lidem, kteří proti hazardu bojují. Má také podíl na novém zákonu o hazardních hrách. Rozsah celého problému s hazardem u nás jsem pochopil až po přečtení jeho knihy. Myslím, že by si ji měl povinně přečíst každý zarytý odpůrce regulace hazardu,“ přibližuje Macek.

O sběru podpisů k vyhlášení referenda začali Macek se Strnadem uvažovat v roce 2015, kdy zastupitelé prolomili vyhlášku, která měla hazard z města vymýtit. „Když tady nakonec vzniklo jedenáct kasin, začali jsme o referendu vážně uvažovat a definitivně jsme se rozhodli loni na jaře,“ vzpomíná Macek.

Nejtěžší bylo sbírání podpisů

Podle opozičního zastupitele si organizátoři nejvíce sáhli na dno při sběru podpisů pro vyhlášení referenda.

„Ze čtyř a půl tisíce jsem jich osobně nasbíral přes osmnáct set. Mrzelo mě, že hodně lidí tvrdilo, že to je k ničemu, že pánové na radnici si stejně budou dělat, co se jim zlíbí. O to víc jsem rád, že se to nakonec povedlo a tito lidé poznají, že má smysl se o něco snažit, že jsou cesty, jak dosáhnout zdánlivě nemožných cílů,“ dodává Macek.

Domnívá se, že žádný plebiscit se v Jablonci konat nemusel, pokud by vedení radnice bralo v potaz různé připomínky občanských sdružení a opozice a nenechalo hazard po jeho zákazu v roce 2015 další rok tak moc rozbujet.

„V průběhu těch let jsem se několikrát o možném referendu před ostatními politiky zmínil, ale nikdo to nebral vážně. Všichni pochybovali, že by se to mohlo podařit, takže teď valí oči a nestačí se divit. My jsme ale od začátku nepochybovali, že pokud vše odmakáme a neuděláme žádnou chybu, tak Jablonečané budou se zákazem hracích automatů jednoznačně souhlasit. A to se teď potvrdilo,“ vysvětluje Macek.

Obyvatelé přiměli při víkendovém referendu radnici, aby z města hazard vypudila. Nechtělo ho 88 procent voličů, kteří dorazili k urnám. Volební účast byla téměř 40 procent a referendum je tak platné (o referendu v Jablonci zde).

Na referendum přispěl i miliardář Dědek

Jakub Strnad dodává, že po oznámení výsledků historicky třetího jabloneckého referenda (a prvního platného) cítil obrovskou úlevu.

„Jsme největší obcí v České republice, kde si regulaci hazardu prosadili sami občané,“ říká Jakub Strnad.

„Po vyhlášení výsledků se ozvala rána, jak mi spadl kámen ze srdce. Cítil jsem obrovskou zodpovědnost vůči všem, kteří nás nějakým způsobem podpořili, aby ta spousta vynaložené energie nevyšla naprázdno. Zároveň jsem byl opravdu hrdý na Jablonec. Dokázali jsme něco, o co celá řada měst usiluje dlouhé roky. Jsme největší obcí v České republice, kde si regulaci hazardu prosadili sami občané. Doufám, že podobné úspěchy začnou v našem městě přibývat,“ svěřuje se Strnad.

Přípravnému výboru referenda pomohla mimo jiné finančně i nadace Jablotron, v jejímž čele stojí jablonecký miliardář a mecenáš Dalibor Dědek.

„S myšlenkou kampaně na podporu referenda jsme oslovili několik jabloneckých firem. Jednání byla většinou dlouhá a složitá. To ovšem nebyl případ Jablotronu. Ti naší myšlence od počátku věřili a byli připraveni ji okamžitě podpořit. Myslím, že pomohlo, že jsme k nim přicházeli se zcela jasnou a celkem precizně zpracovanou představou a samozřejmě, že zde byl jasný vztah k našemu regionu. Musím říct, že již během první návštěvy na mne dýchla taková příjemná atmosféra a firemní kultura. V takové firmě bych chtěl pracovat,“ popisuje Strnad.

Strnad si zahrál, Macek je šetřivý

Jakub Macek se po úspěchu referenda domnívá, že v Jablonci je už podhoubí dobře fungující občanské společnosti.

„Myslím, že je vidět určitý nadějný zárodek. Samozřejmě vždy tady byli aktivní a angažovaní lidé, ale mám radost, že v poslední době se začínají na sebe nabalovat, ať jde o sdružení PLAC a lidi kolem Knihkupectví Serius, různé spolky jako ArtproProstor zachraňující městské lázně nebo lidi, kteří se pokouší něco dělat s uvadajícím centrem města. Zmínit můžu třeba Tatrhy. Jsem rád, že postupně vznikají také další osadní výbory a lidé se zajímají o prostředí, ve kterém žijí,“ podotýká Macek.

Říká se, že když se člověk něčím do hloubky zabývá, měl by si problematiku na vlastní kůži osahat. Zahráli si proto oba mladí muži na automatech?

„Já osobně se toho strašně bojím, protože chápu, jak jednoduché je něčemu takovému podlehnout. Navíc jsem spořivý typ, takže bych si každou prohranou stokorunu vyčítal,“ odhaluje Macek.

Strnad přiznává, že v kasinu několikrát byl, a nejen pracovně. „Jsem celkem soutěživý. Rád sportuji, rád si zahraju karty, šipky a podobně. V kasinu jsem byl za studentských let mnohokrát. Cestou z večírku domů jich člověk v Jablonci potká klidně tři a občas někdo prostě zavelel Jdeme to zkusit. Naštěstí jsem tomu nikdy nepropadl. Od chvíle, kdy jsme založili Jablonec bez hazardu, jsem kasina navštěvoval už pouze z kontrolních důvodů, už jsem nikdy nehrál,“ uzavírá Strnad.