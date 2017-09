Zpustlý panelák změní tvář, koupil ho majitel Barrandovských teras

Pod novou tvář půl století staré stavby se podepíše liberecký architekt Filip Horatschke. „S panem Dzikosem už jsem v minulosti spolupracoval,“ řekl. „Z toho, že projekt dělám já, jsem nadšený, stejně jako majitelé domu i já jeho stav vnímám jako ne zrovna pěkný. Rehabilitovat dům a zapojit jej do centra města – to je výzva.“

Současný stav domu.

Teď se pracuje na projektu, který by měl být záhy hotový. „Aby bylo možné získat dotace, je třeba vše potřebné odevzdat do konce listopadu. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se začít stavět někdy příští rok zjara,“ informoval architekt. Protože dům se nalézá ve středu Liberce, bylo nutné projednat plány s památkáři.

„Ti tento dům řadí k jedinečné architektuře v centru a zprvu jej chtěli pietně opravit a co nejvíce v původní podobě zachovat; byl to docela tvrdý střet názorů. Posléze se do věci vložil ředitel libereckého pracoviště Národního památkového ústavu, vznikl konstruktivní dialog a vše nabralo jiný směr. Nakonec jsme se dohodli. Vzhled domu se posune do jedenadvacátého století, ale nebude popírat původní architekturu,“ prohlásil Horatschke.

Z domu zmizí lodžie

Výraznou změnou bude zrušení lodžií. „Ty dnes slouží hlavně jako odkladiště věcí. Akorát na nich visí prádlo a čouhají ven satelity, což není hezký pohled. Tomu chtěl do budoucna investor zabránit a tak se lodžie zruší,“ vysvětlil Horatschke.

„Nejde staré domy jen pietně zachovávat a oprašovat. Ani naši předci to tak nedělali. Když se úpravy udělají citlivě, dům se nezničí.“

V současnosti je část s obchody zvenčí doslova zamořena reklamami, což vytváří cosi jako pohledový galimatyáš.

„Vizuální smog zmizí, investor se dušoval, že nájemníkům nepovolí, aby plášť oblepovali reklamami. V parteru bude vymezený pruh nad výkladci, kam bude možné názvy firem a reklamy umístit. Vše dostane jednotný řád,“ uzavřel Horatschke.