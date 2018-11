Páru a prádlo střídají romány. V Železném Brodě vzniká moderní knihovna

Nynější knihovna je takřka v havarijním stavu. „Naše prostory jsou strašně zastaralé. Propadají se nám podlahy, rozpadají regály. Loni odešlo topení. O projektu nové knihovny se mluví asi deset let, takže se do současné budovy investují jen ty nejnutnější peníze a to je znát. Nestačí nám ani kapacita, zkrátka se sem se všemi knížkami nevejdeme,“ svěřila se ředitelka městské knihovny Dana Hudíková.

Přidává i další problém. „Stali jsme se takovým komunitním centrem pro romské děti z okolí. Denně u nás a poblíž knihovny tráví svůj volný čas. Jenže nám ničí zařízení a často svým chováním ruší a obtěžují čtenáře,“ posteskla si Hudíková.

Areál bývalého výměníku, kam kdysi proudila pára z fabriky Železnobrodské sklo, má už za sebou největší bourací práce.

„Teď je z toho jakýsi skelet. Nová knihovna by měla být hotová příští rok na přelomu října a listopadu,“ řekl o investici za přibližně 26 milionů korun starosta Železného Brodu František Lufinka.

Všechny peníze putují z městské kasy. Radnice se snaží získat alespoň dotaci na zateplení budovy. „To je však jen pár milionů. Bohužel jinou dotaci jsme nesehnali, vypsány jsou aktuálně jen na vědecké knihovny a ne na knihovny, řekněme, lokálního typu,“ vysvětlil Lufinka.

Moderní knihovna obsadí horní patro, dole má být prostor pro různé zájmové kroužky.

Kromě klasické půjčovny nabídne nová knihovna ve dvoupatrové budově také multifunkční sál či výtah pro imobilní návštěvníky.

„Oproti současné knihovně půjde o posun minimálně o padesát procent. Knihovna obsadí horní patro a bude ve stavu, jak mají vypadat knihovny dnešní doby. Dole bychom rádi poskytli prostor například nedalekému středisku volného času Mozaika. Mají hodně zájmových kroužků a zde by mohli najít zázemí třeba modeláři. Učit by se tu mohly i jazyky a podobně,“ vypočítal starosta Brodu.

Knihovnice věří v pomoc při stěhování

Do nové knihovny, kterou navrhl architekt Václav Hájek z turnovského studia Project A plus, se také vměstná více čtiva.

„Věříme proto, že po přestěhování vzroste počet čtenářů a výpůjček. I když stěhování se trochu bojíme, přeci jenom jsme tu jen dvě knihovnice v předseniorském věku. Ale jistě nám někdo pomůže,“ dodává se smíchem ředitelka Dana Hudíková.

Starosta Lufinka objasňuje, proč město pro novou knihovnu zvolilo právě opuštěný výměník tepla. „Poté, co panelové domy na sídlišti přešly na vlastní kotelny, tady chvíli fungovala obecní prádelna. Pak už byl nevyužitý a k ničemu. Přesto je stavebně v pořádku, a tak jsme si říkali, že ho nechceme bourat a jelikož je přibližně uprostřed sídliště, mohl by se využít právě pro knihovnu,“ vysvětlil Lufinka.

Ačkoliv nová knihovna ještě nestojí, už má své logo. Město jeho tvorbu zadalo v soutěži místní Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské.

Porota jako vítězný návrh vybrala nápad studentky Elišky Macháčkové. „Nové logo a logotyp může knihovna využívat na svých oficiálních materiálech, třeba jako hlavičku papíru,“ uzavřel František Lufinka.