Parkety, křeslo i znak chemiků. Kateřinští studenti sklízí úspěchy

„Naši učni patří mezi nejlepší v Česku,“ prohlásil před časem ředitel Václav Tichý. Zatím posledním v řadě úspěchů je vítězství na nedávném mezinárodním mistrovství parketářů juniorů v Polsku, kde zazářil Jan Rázek.

„V soutěži profesionálních parketářů do pětadvaceti let porazil své konkurenty z Polska, Běloruska, Ukrajiny a Ruska. Nominoval se tak na mistrovství Evropy parketářů juniorů, které se uskuteční letos v květnu v běloruském Minsku,“ uvedla tisková mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná.

Práce pro čokoládovnu i bývalou ministryni

Vloni se vypravil výběr žáků učebních oborů čalouník, truhlář a aranžér až do dalekého Lotyšska. „Truhláři a čalouníci tam pracovali na dost zajímavé zakázce – opravovali křesla pro bývalou ministryni kultury Lotyšska Karinu Petersone,“ uvedl koordinátor Jan Pavlů.

Pozadu za truhláři a čalouníky nezůstali ani aranžéři. Pracovali například pro jednu z předních čokoládoven v Rize.

Velkým úspěchem pak byla v témže roce výprava do zámoří. Studentky oboru Fashion Design odcestovaly do New Yorku, kde měly naplánované dvě módní přehlídky: v Bohemian National Hall na Manhattanu a v Bohemian Hall and Garden v Astorii.

Obě měly obrovský úspěch. Jejich součástí byla výstava moderního exteriérového sedacího nábytku originálního pojetí a restaurovaných kusů starožitného stylového čalouněného nábytku a jeho replik.

Studenti zaujali i na Broadwayi

Mimo jiné zaujali studenti z Kateřinek i libereckého rodáka, emigranta Franka Smilovice, šéfa módní firmy TIBI, sídlící na Broadwayi.

„Česká republika má štěstí, že tam ještě existují školy, které takový nábytek dokážou vyrobit nebo restaurovat. Važte si toho a nenechte taková řemesla vyhynout, jako se to stalo u nás,“ vzkázal Čechoameričan.

Škola úzce spolupracuje také s libereckými vojáky z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Už před časem pro ně vytvořila velký státní znak, jenž se vyjímá v sále posádkového klubu. Předloni v létě pak student prvního ročníku oboru truhlář Martin Fořt zhotovil plastickou dřevořezbu znaku pluku.