Parovod zmizí a k řece Nise u libereckého mrakodrapu povedou schody

„Z vítězství máme samozřejmě radost. Proč jsme vyhráli? Protože náš návrh je nejlepší,“ odvětil s jistou dávkou humoru architekt Jiří Žid. Přidal i své vysvětlení vítězství.

Bez parovodu, zato se se sestupem k řece

„Liberec je roztříštěný a vznikají tu místa a prostory, které nejsou vždy pochopitelné a jasné. Náš návrh má elementární logiku, kdy jsme se snažili přijít s něčím, co jasné je. To znamená, že reprezentativní prostor před budovou úřadu opravdu vypadá jako reprezentativní prostor. Nábřeží zase vypadá jako nábřeží, a když už řeka ve městě je, tak se k ní dá sestoupit. Park je v našem podání opravdu parkem, v němž jsou lavičky, a který se dá využívat k odpočinku,“ prohlásil.

Re:architekti nejsou žádnými nováčky. „Pár domů a vil podle našeho návrhu už stojí. Doposud jsme se ale v krajské metropoli z hlediska veřejného prostoru na rozdíl od jiných měst žádnou stavbou neprezentovali. Je to především kvůli tomu, že Liberec nevypisuje architektonické soutěže, za posledních dvacet let by se daly spočítat na prstech jedné ruky,“ posteskl si Žid.

Na vítězném návrhu, stejně jako na ostatních devíti, zcela chybí parovod, který se nyní nad korytem Nisy vine. „Součástí soutěžního zadání bylo, že parovod v korytě řeky nebude,“ uvedl Jiří Žid.

Kdy parovod zmizí, není doposud zcela jasné. „Záleží na rozhodnutí příštího zastupitelstva. Projekt GreenNet, jehož součástí je odstranění parovodu z Nisy, už získal závazný příslib sedmdesátimilionové dotace. Modernizaci teplárenské sítě jsme již zahájili vypsáním veřejné zakázky na konci září a samotnou stavbu jsme připraveni zahájit na jaře příštího roku za předpokladu splnění dohody ze strany města,“ sdělil mluvčí Teplárny Liberec Lukáš Jankovský.

„S nadsázkou se říká, že být v roce 2010 větší povodeň, byl by už parovod dávno odstraněn,“ posteskl si s trpkým úsměvem ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Není to přitom zdaleka poprvé, kdy se o cenný prostor před krajským úřadem zajímali architekti. V roce 2011 si zde například tvůrci z Fakulty umění a architektury liberecké Technické univerzity představovali pláž.

Architekt: Město se chová ke korytu Nisy macešsky

Podle architekta Jiřího Janďourka, který tehdy vedl tým podílející se na návrzích úprav městského prostoru, se město chová ke korytu řeky Nisy macešsky.

„Řeka sice Libercem protéká, ale jakoby nebyla ani jeho součástí. Chtěli bychom ji doplnit minipřehradami, rozšířit koryto a zpřístupnit lidem,“ poznamenal tehdy.

Stejnou vizi sdílejí i vítězové výše zmíněné soutěže. „Dalo by se říci, že průmyslové město měníme na takzvané město pobytové,“ shrnul Jiří Žid.