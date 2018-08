Zápřednice vyděsila lidi ve Cvikově. Jako píchnutí vosy, uklidňuje odborník

Na sociálních sítích se lidé předhánějí v tom, co všechno pavoučí jed způsobí a jak by se měly zápřednice zlikvidovat.

„Kamarádky známý má trvalé následky a problém se srdcem,“ napsal na sociálních sítích autor fotografie zápřednice Jan Kurek. „Mám s ní osobní zkušenost a jako nic moc. Na čtrnáct dní hojení s antibiotiky,“ napsal další z lidí na Facebooku.

Podle odborníků je ale jed zápřednice podobný vosímu nebo včelímu jedu a kromě toho, že je kousnutí bolestivé, žádné riziko lidem nehrozí. Mýty o jedovatém pavoukovi podle nich rozšiřují lidé z nevědomosti a senzacechtivosti.

Ochrnutí nehrozí, ubezpečuje arachnolog

„Žádné ochrnutí nehrozí. Místo kousnutí je chvíli bolestivé, může se dostavit zrychlené dýchání, to si ale zpravidla lidé přivodí sami vlastní psychikou,“ míní arachnolog Jan Dolanský z Východočeského muzea v Pardubicích.

Ví, o čem mluví. Sám se v rámci výzkumu nechal zápřednicí dvakrát pokousat.

„Při kousnutí do prstu jsem cítil bolest jako při včelím štípnutí, při kousnutí do hřbetu ruky mi to připadalo spíše jako žahnutí kopřivou. V obou případech bolest ustoupila již méně než za hodinu,“ popsal arachnolog.

Ročně podle něj v Česku zápřednice kousnou maximálně tři lidi, ostatní kousance bývají prý od jiných pavouků.

„Minimálně v polovině případů, kdy nám lidé hlásí výskyt zápřednic, zjistíme, že se jedná o blbost. Lidi si je pletou se šestiočkami nebo pokoutníky. Tu paniku moc nechápu, vosa vás štípne mnohem bolestivěji a nikdo z toho vědu také nedělá,“ konstatoval Dolanský.

Podle starosty Cvikova Jaroslava Švehly stojí za panikou lidí spíše okurková sezona. „Cvikovsko je teplé, šest týdnů tu nepršelo, takže možná zápřednici vyhovuje klima, které je tu teď teplejší než v Chorvatsku. Víc bych v tom neviděl,“ sdělil.

Zápřednice je dokonalá matka

Zápřednice staví ve vysoké trávě zámotky, v nichž jsou kokony s vajíčky. V srpnu je již zámotek uzavřen a samice v něm hlídá své potomky.

Arachnolog Dolanský tvrdí, že setkat se koncem léta s dospělým pavoukem je téměř nemožné, leda by lidé zámotek záměrně roztrhli. Pak by pavouk zaútočil. Jakmile se malí pavoučci vylíhnou, samice krátce nato zahyne.

„Místo strachu z ní bychom měli zápřednici obdivovat jako dokonalou matku. Stihne v životě postavit jen jeden kokon, a proto se nelze divit, že jej při vyrušení brání všemi prostředky. Investovala do svých potomků všechno,“ dodává.