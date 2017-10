Turistům vadí, že nesmějí na Trosky se psy, památkáři zákaz chválí

„Chodíme na Trosky pravidelně, tohle nás překvapilo a popravdě to nechápu. Cedule jsme si nevšimli. Je to ještě roční štěně a sám uvázaný nevydrží, proto překousal vodítko a utíkal za námi,“ vysvětlovala v sobotu 23. září majitelka teriéra situaci, kdy pes odmítl čekat na vyhrazeném místě před vstupem do hradu.

Dostal se pak k dravým ptákům a správa hradu musela zasahovat. Psa zavřela u pokladen do dřevěné ohrádky.

Lidé mohou psy uvázat na „psím parkovišti“

„Ostřejší výměny jsme tu kvůli novému nařízení měli, ale zase nic hrozného. Hodně jsme vysvětlovali, návštěvníci to ale většinou pochopili. I když to píšeme na parkovišti, na bráně nebo na našich webových stránkách, někteří návštěvníci si toho asi nevšimli. Je to první sezona, lidé si musí zvyknout,“ řekl kastelán hradu Trosky Lubomír Martinek.

Lidé mohou psy uvázat na místě u hradní zdi, které je vybavené kůly a miskami. „Občas psi štěkají nebo vyjí, když nejsou zvyklí na pána čekat. Často to lidé řeší tak, že se na prohlídce vystřídají a jeden člen rodiny u psa počká,“ dodal kastelán. Hrad k zákazu vstupu se psy sáhl po dvou loňských incidentech, kdy psi bez vodítka a náhubku pokousali návštěvníky.

„Návštěvníci nám neubyli. Ti, co se otočili a šli zpět, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Neměli jsme ani jednu písemnou stížnost,“ řekla krajská mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

„Potíže se psy a neukázněnými návštěvníky byly na Troskách obrovské, ještě loni jsme řešili časté konflikty. Psi se potkávali, mnozí majitelé jim sundávali náhubky nebo je pouštěli z vodítek. Teď je provoz na hradě mnohem klidnější. Zákaz se osvědčil,“ dodala mluvčí.

Pejskař: Je to diskriminační

„Zákaz psů na zámcích a hradech chápu, ale nevím, proč psi nesmí do parku zámku Sychrov. Letos jsem tam měl výstup, nechal jsem si kvůli tomu zavolat kastelána a krajského ředitele památkářů. V Průhonicích nás do parku pustí, na Sychrově ne. Oranžérie kvůli tomu přišla o tržbu. Hlavně je to diskriminační, pejskařů jsou dva miliony,“ nechápe pejskař Václav Hník.

„Park je oázou v první řadě pro lidi, a ne pro zvířata. Chodí sem hodně rodin s dětmi, v létě sedí na trávě. Zákaz je jedinou možností, jak docílit toho, aby tu bylo čisto. Nejsme schopní ohlídat, jestli lidé po psech uklízí. Pejskařům nabízíme procházku po naučné stezce,“ vysvětlila mluvčí Lucie Bidlasová.

V rámci Libereckého kraje naopak psi mohou na Bezděz. Na zámcích Hrubý Rohozec a Zákupy strpí kasteláni malé psy v taškách.