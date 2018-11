Hlava Kvitové byla nejtěžší, říká autor mince. Tenistka ji sama vyrazila

Autorem modelu je akademický sochař Jiří Dostál, pro něhož byla předlohou fotografie šampionky s vítězným pohárem z Wimbledonu. Přiznává, že ztvárnit Kvitovou pro něj bylo velmi obtížné.

„Dá se říci, že jsem s ní trávil měsíc po nocích. Vždy se mi velmi líbila, její obličej je vyvážený, má takovou antickou hlavu, ale když jsem ji začal modelovat, zjistil jsem, že to není vůbec jednoduché. Má rysy tak vyčištěné, že je to velmi těžká hlava. Navíc je to krásná dáma. Když se dělají staří lidé, nebo i prezidenti, tak jejich obličeje už jsou zbrázděné, ale Petra Kvitová má čisté rysy a o to je to pak horší,“ přiblížil autor sádrového modelu, podle něhož se pak mince razila.

On sám se konečného výsledku trochu bál. Ze zkušenosti ví, že jinak vypadá model sádrový, jinak pak v kovu. Každý materiál se chová jinak, hází jiné stíny.

„Jsou lehké hlavy jako například prezidenti Masaryk nebo Hácha a pak těžké, třeba prezident Beneš a nyní i Petra Kvitová. Dá se říci, že v posledních letech to byla pro mě ta nejtěžší hlava, ale zase mě velmi bavila,“ doplnil Dostál.

Tenistce se výsledek líbí. „Jsem hlavně velmi ráda, že mohu být součástí kolekce wimbledonských vítězů. Být v takové společnosti je pro mě velice speciální,“ prohlásila Kvitová s tím, že mince si pořídí v jejím okolí asi tři lidé. Potěšena byla i poklonou, kterou její kráse složil Jiří Dostál.

„Je milé, že mě připodobnil k antické ženě, ale nic takového v rodokmenu nemám,“ dodala tenistka.

Mincovna razí minci ve dvou variantách. Zlatá má průměr 22 milimetrů, váží 7,78 gramu a do oběhu jich půjdou dvě stovky. K dostání bude za bezmála dvanáct tisíc korun. Průměr stříbrné je o dvacet dva milimetrů větší, je o téměř 21 gramů těžší a v prodeji bude zhruba pět set kusů. Zájemce pak za jednu zaplatí patnáct set korun.

Autorem myšlenky pamětních mincí pro vítěze Wimbledonu je jeden z nich - Jan Kodeš. „Chtěl bych, aby se podařila i druhá etapa, a totiž mince pro tenisty, kteří sice Wimbledon nikdy nevyhráli, ale jsou v síni slávy. A to jsou Lendl, Mandlíková, Suková a Koželuh,“ upozornil Kodeš.

Kvitová se nedávno vrátila z Turnaje mistryň, o víkendu ji čeká finále Fed Cupu, kde Češky vyzvou americké tenistky.

Kromě sportovních událostí se jí ale týká i soud, který se zabývá jejím napadením. Obhajoba obžalovaného Radima Žondry si vyžádala Kvitové osobní přítomnost. Podle dřívějšího prohlášení mluvčího Kvitové Karla Tejkala však její tým udělá vše pro to, aby se našel jiný způsob, jak požadavek soudu vyřešit. V Jablonci se tenistka k tématu nevyjádřila.