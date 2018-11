Písečníci zvou na napínavou jízdu vesmírem, autor je testoval na dětech

Nedávno vyšla jeho první knížka Písečníci a bludný asteroid. Sci-fi, které vesmírným dobrodružstvím protáhne jak děti, tak i jejich rodiče.

Příběh o sirotkovi Tomášovi, jenž před sebou nemá žádné vyhlídky do doby, než se před ním zjeví mezihvězdná loď a s ní pozvánka na studium na vesmírné akademii pro tajemné pátrače, dával Dvořák dohromady pět let. Někteří z recenzentů udávají, že Písečníci a bludný asteroid lehce připomínají anabázi Harryho Pottera ve světě čar a kouzel.

Peníze vybral přes internet

„Moc jsem ten příběh chtěl napsat, ale nevěděl jsem jak na to, aby to bylo čtivé, poutavé, dobře propracované. Mám rád vesmír, je to úžasné téma. Nechtěl jsem ale psát sci-fi pro dospělé, kde někdo přijde o život, jsou tam různé děsivé scény. Chtěl jsem napsat milý příběh, a proto padla volba na dětského čtenáře,“ líčí Dvořák.

Nakonec vznikl text, který zaujal i jedno velké knižní nakladatelství. „Bohužel mi do toho začali dost zasahovat a já cítil, že takhle to nechci. Že chci, aby v té knížce bylo to, co jsem si vymyslel já a ne, co do toho chce dát někdo jiný. Takže jsme se rozešli. Stál jsem před otázkou, co dál. Nechtěl jsem to vzdát.“

Peníze na vydání knihy se nakonec rozhodl Dvořák sehnat přes internet. V projektu Startovač mu přispělo tolik lidí, že zbylo i na barevné ilustrace, se kterými se původně v knížce nepočítalo.

První ilustrátor selhal

„Je to knížka pro děti od páté třídy výš, v těch už ilustrace moc nebývají. Ale když zbyly peníze, tak jsem si na internetu vybral nějaké ilustrátory, doma jsme udělali anketu a jednoho jsme vybrali. Byl nadšený, ale ukázalo se, že dost bojoval s časem. Týden před rozjetím kampaně jsem zjistil, že není hotová obálka, nic. Tak jsem narychlo sháněl jinde.“

Volba padla na ilustrátora Jakuba Cenkla, kterého téma sci-fi hodně zaujalo. Jeho převedení fantaskního světa Písečáků do výtvarné podoby zaujme na první pohled.

Kromě napínavého dobrodružství, které prožívá jedenáctiletý Tomáš, se čtenáři nenásilnou formou dozvědí i spoustu zajímavostí z vesmíru a oblasti astronomie.

„Před svými dětmi jsem tajil, že píšu knížku, bál jsem se, co jí řeknou. Pak jsem jim z ní četl, ale neprozradil, že je ode mne. Ale byly z ní nadšené, dokonce si na ty dva hrdiny doma hrály. Takže jsem snad jako autor prošel,“ usmívá se Dvořák.

V počítači už má téměř dokončenou další knížku rovněž s vědeckofantastickou tematikou. Dnes se s ním čtenáři mohou setkat na besedě v Krajské knihovně v Liberci a 1. prosince v Městské knihovně v Turnově.