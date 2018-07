Festivaly se topí v odpadcích, vratné kelímky stále nejsou samozřejmostí

„Udělali jsme tento krok především z ekologických důvodů. Vratné kelímky jsou k prostředí šetrnější,“ konstatoval mluvčí pivovaru Svijany Luboš Spálovský. „Po slavnostech je snazší úklid a sníží se celkový odpad, který obsahuje převážně kelímky jednorázové,“ dodal.

Jen na posledních Slavnostech svijanského piva se prodalo 55 tisíc piv ve vratných kelímcích. Pakliže by Svijany šly méně ekologickou cestou a pivo čepovaly do jednorázových, vyprodukovaly by navíc 400 kilogramů plastového odpadu.

Tyto jednorázové kelímky by seřazené za sebe tvořily hada o délce 5,5 kilometru, nebo by vyskládané zabíraly 550 metrů čtverečních, tedy plochu přibližně dvou a půl tenisového kurtu.

Vratné kelímky jsou u návštěvníků oblíbené

Návštěvník, jenž si na slavnostech zakoupí něco k pití, zaplatí zálohu za kelímek ve výši 50 korun a po použití ho přinese zpět na vymytí. Vratný kelímek je vyrobený z pevného, lehkého a odolného materiálu a má závěsný úchyt, který umožňuje spojit více kusů k sobě.

Design kelímku, na kterém může být libovolný potisk, tvoří fólie zalitá v plastu. Návštěvníci si ho rádi odnesou domů, pokud na něm bude například logo jejich oblíbené kapely. Vratné kelímky jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Na slavnostech se jich většinou více než čtvrtina nevrátí, lidé si je „koupí“ formou zaplacené zálohy.

„Kelímky jsou odolné a mají zajímavý design. Lidé si je rádi ze slavností odnesou domů jako suvenýr,“ potvrdil mluvčí Svijan Spálovský.

Přestože jsou tyto nádobky ekologičtější, ne všechny pivovary je na svých akcích nabízejí. Například kvůli vyšší pořizovací ceně a tomu, že by je musely před dalším použitím vymývat.

Používání jednorázových kelímků je jednodušší, zní z Konradu

„Zavedení vratných kelímků jsme zvažovali, ale nakonec neodsouhlasili. Museli bychom je vymývat. Při pořádání pivních slavností je zatím používání jednorázových kelímků jednodušší,“ prohlásil Pavel Regner, mluvčí pivovaru Konrad Vratislavice.

Některé pivovary odmítají vratné kelímky i z důvodu jednoduššího prodeje piva na jiné akce, kde je kelímek součástí výhodného balení spolu s pivem. Mezi takové pivovary patří například ten ve Cvikově.

„Na naše i cizí akce poskytujeme standardně jednorázové kelímky. Pokud si od nás někdo objedná pivo, dostane k tomu i štos těchto nádobek,“ řekla Kristýna Brožová z pivovaru Cvikov.

„Každá akce není uzpůsobena na to, aby mohla vratné kelímky vymývat,“ dodala. Plastové kelímky používá na svých slavnostech také Pivovar Rohozec.