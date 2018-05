Plyšáci uspávají tlukotem srdce opuštěné novorozence, nahrazují jim matku

„Tlukot srdce děti vnímají v prenatálním období a pokud jim ho umožníme slyšet i po narození, může je to uklidnit a uspat,“ předesílá vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení nemocnice Hana Záhorová.

Z uvedeného logicky vyplývá, že plyšová zvířátka slouží hlavně dětem, které z různých důvodů nemohou být s matkou po porodu a poslouchat tedy tlukot jejího srdce přiložené na hrudi.

Plyšáci zaskočí za personál

„Vesměs jde o děti, které matka opustí a jsou pak určeny k adopci. Zrovna tu máme už tři týdny chlapečka, jehož se matka zřekla. Má u sebe plyšového oslíka a když zapláče, hračka začne automaticky vydávat tlukot srdce a chlapec se utiší,“ popsala Záhorová.

„Náš personál se sice snaží takové děti co nejčastěji chovat, ale pochopitelně to nejde dělat nepřetržitě,“ vysvětlila.

Hračky se uplatní i u dětí, s nimiž matky v porodnici nezůstávají. Zpravidla romské ženy z početných rodin odcházejí již dvě hodiny po porodu domů a děti si vyzvedávají později. Skutečnou mámu jejich dětem tehdy nahrazuje plyšový oslík, pes nebo ovečka.

Zvuky se vypnou po deseti minutách

Plyšové hračky Zazu umí kromě tlukotu srdce vydávat i další ruchy, spadající do kategorie „bílý šum“, tedy monotónní zvuky připomínající to, co dítě slyší v děloze.

Vše se spouští buď automaticky, pokud dítě začne plakat, nebo po zatřesením se zvířátkem. Automaticky se potom tyto zvuky po deseti minutách vypínají. Dar získala nemocnice od společnosti NemLog. Hračky se dají prát v pračce.