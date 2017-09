Podzemí vydá poklady, těší se archeologové. Začíná průzkum Jablonného

Začíná totiž archeologický průzkum města, které patří archeologicky k nejcennější územím kraje. Průzkum bude velmi rozsáhlý, archeologové budou v zemi pátrat zhruba pět měsíců.

Záchranný výzkum souvisí s druhou etapou opravy silnice a výměnou kanalizace. Stavební práce poběží v Jablonném 270 dní.

Archeologové vědí o gotických sklepích

Jablonné má románsko-gotické jádro, které spadá do doby působení svaté Zdislavy z Lemberka. V kostele Narození panny Marie se našly pozůstatky původního kostela svatého Kříže. Archeologové vědí ze sporadických a zběžných průzkumů i o gotických sklepích podél náměstí.

„V Jablonném doposud neproběhl žádný plošný archeologický výzkum, máme tak jedinečnou příležitost a zároveň zákonnou povinnost provést záchranu archeologických památek a poprvé se dozvědět víc o vývoji a historii tohoto unikátního místa,“ řekl Petr Brestovanský, archeolog Severočeského muzea v Liberci, které má výzkum na starosti.

Podle něj může výzkum třeba přiblížit, jak vypadalo náměstí před stovkami let. V místech, kde se bude vyměňovat kanalizace, půjdou výkopové práce do hloubky několika metrů.

„Budeme vědět, kdy se začaly stavět kamenné hradby. Můžeme zjistit, jaká výroba probíhala těsně za nimi. Jestli tam byli hrnčíři, kováři, nebo jiní řemeslníci. Můžeme potvrdit nebo vyvrátit naší hypotézu, že v Jablonném mohla být i první mincovna. Na konci záchranného výzkumu budeme dokonce vědět i to, jaké zboží se dopravovalo na místní tržiště,“ nastínil Brestovanský.

Město bylo obchodním centrem

Jablonné je zmiňováno už v roce 1249 v darovací listině ve prospěch Havla z Lemberka, který byl manželem svaté Zdislavy. Město bylo ve středověku také významným obchodním centrem.

Úpravu obchodní cesty směrem z Prahy na Žitavu nařídil sám Karel IV. Je dodnes patrná na českém i německém území. Celé staré město bylo uzavřeno v hradbách a jeho plocha je několikrát větší, než nedávno zkoumané centrum ve Frýdlantu, nebo v Českém Dubu.

Archeologové jsou schopni podle nálezů posunout historii celého města, jak se podle Brestovanského stalo v případě Hrádku nad Nisou. První zmínky o něm jsou z roku 1286.

„My jsme při výzkumu našli jednoprostorový dům z let 1219 - 36. Věříme, že nás podobné překvapivé nálezy čekají nejen na náměstí v Jablonném,“ zmínil Brestovanský. Archeologové budou zkoumat i části, které má stavebně na starosti město.

„Pokud by došlo k nějakému zásadnímu nálezu, může nás to samozřejmě jako investora zdržet. Pak by to mělo dopad i na obyvatele města. Ale průzkum respektujeme a podpoříme ho,“ uvedl místostarosta Jablonného v Podještědí Petr Sadílek.

Částka je vyšší než při výběrovém řízení

Záchranný výzkum vyjde na 5,4 miliony korun. Letos na něj půjde milion. Příští rok zbytek. Odborníci předpokládají, že mimo náměstí bude základní archeologický výzkum spočívat převážně v dohledu.

„Částka je sice výrazně vyšší, než kdybychom šli cestou výběrového řízení. Potenciál archeologických nálezů je ale v Jablonném velký. A u Severočeského muzea máme jistotu, že archeologický výzkum proběhne tak, jak má,“ uvedla krajská radní Květa Vinklátová.

„Nesmí se již opakovat případy, kdy byly zcela bez dokumentace odbagrovány, zničeny a odvezeny kubíky z místních středověkých parcel. Jablonné si zaslouží alespoň jednou výzkum, za který se nebudeme muset před našimi potomky stydět,“ míní Brestovanský.