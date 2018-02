Tři zloději aut z Německa za den. Všechny zastavily na Liberecku zátarasy

Operační středisko v Liberci dostalo 21. února nejprve oznámení o pátraní po dvou BMW ukradených v Německu.

„Vzhledem k předchozím případům bylo možné předpokládat, že Česká republika je pro řidiče těchto vozidel tranzitní zemí a případné odcizené automobily budou přes naše území jen přejíždět a pokračovat dále do okolních států. Policejní hlídky tedy byly operačním střediskem instruovány o možných trasách pohybu aut, ale byly také situovány nejen na hlavní tahy, ale také na komunikace směřující k hraničním přechodům,“ sdělil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Jedna z policejních hlídek nedaleko Jablonného v Podještědí spatřila před dvanáctou hodinou černé BMW ujíždět ve směru na Rynoltice.

„Informace o výskytu podezřelého automobilu byla okamžitě předána dalším policejním hlídkám. V obci Rynoltice byl vytvořen zátaras, kdy však z důvodu velmi rychlé a agresivní jízdy černého bavoráku nebylo možné použit zastavovací pás a černé BMW při úhybném manévru nejen že nabouralo jedno z civilních vozidel, ale nadále pokračovalo velmi nebezpečnou jízdou po silnici I/13 ve směru na Liberec,“ popsal Robovský.

BMW zastavil zátaras z policejních vozů a kamionu

Řidič pronásledovaného BMW byl nucen zastavit až u obce Jítrava, kde byl z policejních vozů a kamionu vytvořen zátaras. Řidič BMW po zastavení okamžitě vyběhl z vozu, ale po několika metrech ho policisté zadrželi.

Bezprostředně po zadržení putoval jednatřicetiletý cizinec na policejní služebnu.

„U řidiče byla mimo jiné provedena zkouška na přítomnost drog. Test byl pozitivní. Černé BMW v hodnotě 1,2 milionu bylo za strany kriminalistů zajištěno a přepraveno k dalším úkonům,“ sdělil mluvčí.

Muži nyní hrozí vězení na šest měsíců až tři léta. Na cizince byl zároveň vydán evropský zatýkací rozkaz, na jehož základě byl muž vzat do vazby.

Rychlost překročili o sto kilometrů

Další dva zloděje chytili policisté téhož dne jen o několik minut později. Krátce před třináctou hodinou zaznamenala hlídka obvodního oddělení Mimoň průjezd dvou audi ve směru na obec Noviny pod Ralskem.

„Jakmile se policisté rozhodli velmi rychle jedoucí vozidla zastavit, řidiči obou z nich sešlápli plynové pedály a začali s auty ujíždět. Řidiči nejen že svou agresivní a velmi nebezpečnou jízdou přejížděli do protisměru, nerespektovali dopravní značení a rychlostní limity, ale nereagovali na výzvy k zastavení, které jim dávala pronásledující policejní hlídka. V úsecích, kde byl rychlostní limit 70 kilometrů v hodině, ujížděla obě vozidla rychlostí téměř 170 kilometrů v hodině. Během několika okamžiků se do pronásledování zapojily další čtyři policejní hlídky,“ přiblížil Robovský.

Na silnici v obci Dubnice vytvořily policejní vozy zátaras, před kterým tmavé audi zastavilo a otočilo se do protisměru.

Policisté řidiči šedého audi v hodnotě přes šest set tisíc korun zahradili únikovou cestou a muže zadrželi. Provedená zkouška na přítomnost drog byla pozitivní a šestatřicetiletý cizinec tak putoval do policejní cely. Muži, který skončil ve vazbě, nyní hrozí trest od tří do osmi let.

Řidiče zastavila slepá ulice

Modré audi, které bylo nahlášeno Německu jako odcizené, přes policejní zátaras projelo a pokračovalo v nebezpečné jízdě ve směru na obec Družcov pronásledováno dalšími policejními vozy.

„Zde však jednatřicetiletý cizinec najel do slepé uličky, kde byl policisty bleskurychle zadržen a posléze putoval do policejní cely. Automobil v hodnotě přes půl milionu korun policisté zajistili,“ řekl Robovský.

Také tento muž, kterému hrozí až šestileté vězení, skončil ve vazební věznici.