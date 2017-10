Na seniora při krádeži dělal bububu, policie teď recidivistu dopadla

K loupeži, při které si zloděj odnesl hotovost a věci za dva tisíce korun, došlo 30. srpna (psali jsme zde).

Kriminalisté po muži pátrali a minulý týden ho zadrželi. Zjistili také, že toho má na svědomí na Turnovsku víc. „Jedná se o šestadvacetiletého muže z Turnova, který už byl pro majetkovou trestnou činnost opakovaně pravomocně odsouzen k nepodmíněným trestům odnětí svobody,“ sdělila Baláková.

Brány věznice opustil naposledy 15. srpna letošního roku. Policisté ho kromě vloupání do domu v Přepeřích usvědčili ještě z dalších čtyř krádeží v turnovských obchodech se škodou přes tři tisíce korun.

„Vzhledem k tomu, že by na svobodě s největší pravděpodobností ve svém navyklém způsobu života pokračoval, podali kriminalisté státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Jejich návrh akceptoval nejen státní zástupce, ale i soudce okresního soudu, který ho do vazby poslal v závěru minulého týdne,“ dodala Baláková. Nyní mu hrozí až tři roky ve vězení.