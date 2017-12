Mimoň přišla o dotaci na kino, policie stíhá úředníky

Věc dokonce řeší policie, která obvinila dva úředníky z porušení povinností při správě cizího majetku, za což jim hrozí až dva roky vězení.

Fond má v podmínkách proplacení dotace potvrzení, že její příjemce nedluží na daních, na sociálním či zdravotním pojištění. Tyto dokumenty se však v Mimoni kamsi ztratily a fondu je nikdo neposlal. Ten pak dotaci zrušil.

„Problém považuji za velmi nešťastnou záležitost. Podali jsme trestní oznámení. Obvinění ale ještě neznamená, že je dotyčný vinen,“ připomíná místostarosta Mimoně Stanislav Baloun (SOS).

Starosta obviněného ocenil

Lidmi zodpovědnými za projekt, kteří čelí obvinění, jsou dnes již bývalý vedoucí odboru rozvoje města Pavel Škubal a současná vedoucí odboru kultury Helena Jakešová. Podivné ovšem je, jak se k nim radnice zachovala. Úřednici ponechala beze změn ve funkci, Škubala starosta dokonce ocenil Cenou města Mimoně.

„Je to poděkování vám všem, kteří jste pomáhali k budování důstojnější tváře našeho města,“ řekl dvanácti oceněným, mezi nimiž byl i Škubal, starosta František Kaiser. Bylo to v červnu letošního roku, kdy již úředníka vyšetřovala policie a radnice přišla o dotaci.

Starosta s MF DNES nekomunikuje, sdílnější byl radní Václav Konopiský (SOS). Podle něj je to uměle nafouklý problém.

„O dotaci jsme přišli díky administrativní chybě, respektive prošvihnutí termínu, rozhodně v tom nebyl žádný úmysl. Pana Škubala znám léta, odvedl jako městský úředník velký kus práce. Při složitých stavebních akcích byl vždy hodnocen jako pracovitý odborník. Před ukončením pracovního poměru byl pod velkým tlakem,“ omlouvá Konopiský Škubala.

Úřednice se cítí nevinná

Obviněná úřednice Helena Jakešová se cítí nevinná. „Obhajovat se budu před soudem, ne před novináři. Řeknu jen tolik, že v té fázi projektu, kdy k chybě došlo, jsem za něj nebyla zodpovědná,“ sdělila MF DNES Jakešová.

Opozice v Mimoni tvrdí, že vedení města informace o vyšetřování záměrně zatajuje. „Projednávali jsme to, bylo to ale z iniciativy nás, opozičních zastupitelů, jinak by se možná celá věc v tichosti zametla pod koberec,“ myslí si zastupitelka hnutí ANO Marie Rašková.

„To, že paní Jakešová zůstává ve funkci, se mi nelíbí, ale chápu to – je tu presumpce neviny. Že pan Škubal dostal Cenu Mimoně rozhodně není správné, protože v době jejího udělení byl již vyšetřován,“ zlobí se Rašková.

Král: Může za to šéfová odboru kultury

Prvním, kdo o celé záležitosti informoval, byl zastupitel Petr Král, někdejší člen rady, který z ní na protest proti starostovi vystoupil.

„Pokud se snažíte zjistit na úřadě, kdo za to mohl, tak to moc nejde, ale pokud si uděláte další šetření dle spisové služby, zjistíte, že celý projekt u sebe měla šéfová odboru kultury a papírově jej předala až 28. 7. 2016 šéfovi odboru rozvoje města, tedy měsíc po prošvihnutí lhůty. Takže pokud jde o mě, tak za to může šéfová odboru kultury a měla by být tajemnicí potrestána. Zajímalo by mě, kdo to zaplatí a kdo ponese politickou zodpovědnost,“ napsal už tehdy Král.

Koaliční zastupitelé však v Králově jednání spatřují pomstu starostovi.

„On soustavně hledá nejen z titulu své funkce policisty způsoby očernění práce vedení města, ve kterém coby člen rady a svého času velký podporovatel pana starosty byl několik let také. Doba se změnila, pan Král protestně z rady města vystoupil a od té doby kriminalizuje střídavě starostu, místostarostu, radu města či úředníky,“ upozornil koaliční zastupitel Václav Konopiský.