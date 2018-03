Policista pomáhal dealerce drog, od soudu odešel s podmínkou

Během té doby se musí podrobit dohledu probačního úředníka. Podle rozhodnutí soudu mu také propadnou pašované cigarety a musí zaplatit 50 tisíc korun. Pět let rovněž nesmí pracovat v bezpečnostních složkách.

Jeho partnerce Lucii Jínové vyměřil soudní senát za drogové delikty dvouletou podmínku s pětiletou zkušební dobou. A propadnou také zajištěné drogy.

„Jednání obžalovaného je možné hodnotit jako velmi společensky škodlivé. Nemůže ho omlouvat tím, že patřil k rodině. Byl příslušníkem policie. Zároveň ale nebyl trestán a máme za to, že je v tomto případě možné působit i pohrůžkou trestu,“ odůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Jana Švorčíková.

Policistovi hrozilo osm let

Bývalý policista byl obžalován z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zkrácení daně, poplatku a povinné platby, zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Hrozilo mu až osm let vězení.

Obžalovaní se vzdali práva na odvolání, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek tak ještě není pravomocný.

V rozsudku je uvedeno, že policista v roce 2014 nahlížel neoprávněně do policejních databází, aby zjistil podrobnosti o známých své přítelkyně. Nalezené údaje si pak vytiskl a nosil je do svého bytu ve Frýdlantu.

Tam se k těmto důvěrným informacím mohl kdokoliv dostat. Podle rozsudku v jednom případě prozradil své partnerce Jínové chystaný zátah krajského policejního týmu proti výrobcům omamných látek na Frýdlantsku.

Státní zástupce v této souvislosti na začátku soudního přelíčení hovořil o tom, že se jednalo o velmi nebezpečné zneužití pravomoci. „Přímo to ohrožovalo činnost policie zevnitř,“ zmínil státní zástupce Martin Tvrdík.

Nahlížení přiznal, o prodeji drog nevěděl

V rozsudku se hovoří o tom, že Lucie Jínová distribuovala drogy na chodbě domu ve Frýdlantě, kde žila s policistou Hotěm, v rozmezí let 2012 až 2015. Obžaloba hovořila o tom, že odběratelům prodala nebo dala přes 400 gramů pervitinu. Jan Hoť odmítl, že by o prodeji věděl. Nahlížení do policejních databází ale přiznal.

Rozsudek také zmiňuje, že jako policista mezi lety 2012 a 2015 přivezl z Polska nekolkované cigarety a zkrátil tak daň o asi 680 tisíc korun. Muž se k pašování přiznal, odmítl ale, že bylo cigaret tolik, co tvrdí obžaloba. Ta mu kladla za vinu daňový únik ve výši kolem 1,1 milionu korun.