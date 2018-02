Politici si drží více funkcí, nestíhají pak chodit na zastupitelstva

Například hejtman Martin Půta (Starostové) si vedle nejvyššího postu v kraji drží i křeslo zastupitele v domovském Hrádku nad Nisou. Od svého prvního zvolení hejtmanem v roce 2012 do loňského roku se v Hrádku konalo 57 jednání zastupitelstva. Půta z toho čtyřiatřicetkrát chyběl.

Zaneprázdněný je i poslanec parlamentu za SPD a zároveň krajský zastupitel Radovan Vích. Toho na jednání krajské samosprávy viděli naposledy v říjnu. Stejně jako primátora Jablonce, poslance a též krajského zastupitele Petra Beitla (ODS). Ten však nedávno oznámil, že se posledně jmenované židle vzdá.

Politolog Michal Pink říká, že politici mají mít jen jednu funkci, protože více jich nezvládnou.

„Je to podivný relikt. V ostatních zemích Evropy je uzákoněno, nebo je to tak silným zvykem, že je-li politik ve více funkcích, má si podržet jen jednu. Platí to zejména u funkcí zákonodárců. Tam je to prostě totální střet zájmů. Politik ve Sněmovně má řešit třeba témata národní bezpečnosti či zahraniční politiky. Když se však stane poslancem někdo, kdo je zároveň komunálním zastupitelem, přemýšlí spíše, jestli má peníze na čistírnu odpadních vod. Kumulace funkcí je prostě cesta do pekel české politiky,“ okomentoval Pink.

Hejtman Půta si je své ne moc lichotivé docházky v Hrádku vědom. „Vím, že častokrát jednání zastupitelstva v Hrádku nestíhám. O tom, co zastupitelstvo projednává, jsem ale dopodrobna informován,“ uvedl Půta.

Půta rezignovat nechce

Rezignovat na funkci komunálního zastupitele nechce. „Po rozhovoru s panem starostou chci na podzim kandidovat znovu,“ dodal.

Zajímavé ovšem je, že když se funkce krajského zastupitele na posledním jednání samosprávy vzdal kvůli postu poslance jeho stranický kolega Jan Farský, Půta sdělil, že je evidentní, že být na dvou místech najednou není tak úplně možné.

Je ale nutné připomenout, že se Půta naopak vzdal postu poslance, kam ho voliči loni na podzim poslali díky preferenčním hlasům. Sám Farský nedávno ke své rezignaci řekl, že nikoho konkrétně neodsuzuje a že ti, co zvládají více funkcí najednou, mají jeho obdiv.

„Každý to má jinak, ale já ne. Prostě nezvládnu dělat tolik funkcí najednou. Nemohl bych pak předstoupit před lidi a říci jim, že jsem se všemu věnoval s plným nasazením. Je mi hrozně nepříjemné někam chodit ne zcela připraven a na kraji jsem to tak začínal cítit,“ řekl Farský.

Vícha zaměstnala práce ve Sněmovně

Radovan Vích vysvětlil, že na posledních třech jednáních krajského zastupitelstva chyběl, jelikož byla práce ve Sněmovně zpočátku hodně náročná na čas.

„Ustanovovaly se orgány ve Sněmovně, výbory, komise, podvýbory a různé funkce. Schvalovaly se také harmonogramy a plány práce. Rozhodně se ale nechci funkce krajského zastupitele vzdát a budu se snažit maximálně skloubit oba posty a takhle jsem to říkal i panu hejtmanovi. Horší to bude příští jednání zastupitelstva, kdy je zároveň schůze Sněmovny a bude se zřejmě řešit odvolávání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. Ještě nevím, jak to zvládnu, ale udělám maximum pro to, abych stihl i jednání krajského zastupitelstva,“ sdělil Vích.

Petr Beitl se jako jediný z trojice jedné ze svých funkcí vzdá. „Budu rezignovat na post krajského zastupitele na příštím zasedání zastupitelstva,“ oznámil MF DNES na začátku února.