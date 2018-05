Poláci chtějí olympiádu u hranic, závodilo by se v Jizerkách i Krkonoších

„A proč ne? Tohle není žádný vtip, já to myslím vážně,“ říká maršálek Dolnoslezského vojvodství Cesary Przybylski a už dokonce operuje s datem. Jde o rok 2030. Centrem by měly být polské Jakuszyce, které leží kousek za hranicemi.

Do Harrachova to je odtamtud šest kilometrů. Dosud byly Jakuszyce známé hlavně pořádáním Biagu Piastów, jakousi obdobou Jizerské padesátky. A také sto kilometry běžkařských tratí, které se různě proplétají Jizerskými horami. Teď Poláci proměňují poklidné místo v nejmodernější centrum pro běžkové lyžování a biatlon v Evropě.

Poláci chtějí nejlepší střelnice pro biatlon v Evropě

„Investujeme do toho sto milionů zlotých. Budou se tu odehrávat významné závody v zimních sportech. Teď v Jakuszycích není skoro žádná infrastruktura. Chybí toalety, šatny, sprchy, v zimě se tu hledá špatně parkování. Ale to se změní. Bude tu stát čtyřhvězdičkový hotel i běžná ubytovna, restaurace, konferenční a školící místnosti. Počítá se i s wellness centrem a velkou posilovnou či podzemním parkovištěm,“ popisuje Przybylski.

Střelnice pro biatlon by měla být ta nejlepší v Evropě, polští závodníci už tak nebudou muset jezdit trénovat do zahraničí. Sen o zimní olympiádě tak není podle Poláků pouhou chimérou.

„Je odsud kousek do Harrachova. Když se obnoví tamní skokanské můstky, není co řešit. Část disciplín olympiády by se mohla odehrávat i v sousedním Německu. Chceme, aby myšlenku olympiády přijaly všechny tři země,“ uvedl Przybylski.

V okolí chybí odpovídající sjezdovky

Zřejmě ale přitom zapomíná na sjezdové lyžování. Olympijské parametry nesplňuje v Krkonoších a Jizerských horách ani jedna sjezdovka. Muselo by se až do Tater.

„Mně to zatím přijde jako kombinace humoru s hrůzou. Na jednu stranu může být ambice Dolního Slezska mít na svém území zimní olympiádu zajímavá, ale oni počítají s tím, že část disciplín by se měla odehrávat v Libereckém kraji a část v Sasku. To si jenom vzpomenu na pražský pokus o olympiádu a na náklady spojené s propagací a studií proveditelnosti. Pro Liberecký kraj by patrně bylo dost nereálné se toho účastnit. Kdo by to zaplatil?,“ okomentoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Olympiáda je vždycky velká příležitost, záleží na tom, jak se uchopí. Když si vezmu, jak to bylo v Pchjongčchangu, jaké to bylo v Soči, tak je otázka, zda na to Polsko a my budeme mít. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdybysme tu olympiádu měli, ale jsem realistou,“ přidal se starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

V Jakuszycích bude hotovo na konci příštího roku

Ať už je myšlenka olympiády z říše pohádek nebo má nějakou reálnou šanci, středisko v Jakuszycích se v každém případě promění k nepoznání. Kromě profesionálů má sloužit i široké veřejnosti, a to po celý rok.

„Vybuduje se tu hřiště na fotbal, volejbal, krytý bazén, stezky pro inline brusle, atletická dráha, sáňkařská dráha, cyklostezky pro děti i dospělé, krytá tělocvična. Součástí budou i půjčovny lyží, bruslí i kol,“ vyjmenovává dolnoslezský maršálek. Teď se začnou bourat staré budovy, nový areál má být hotový do konce roku 2019.