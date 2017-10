Pomník Rudé armádě lidé na hřbitově nechtějí. Rynoltice řeší, kam s ním

Na Janu Vackovi, starostovi Rynoltic, pod něž Jítrava spadá, je vidět, že ho nastalá situace nikterak netěší.

„Krátce poté, co jsem nastoupil do funkce, dorazila na obecní úřad někdy na jaře 2015 z Liberce návštěva památkářů. Informovali nás o tom, že by se tady měl nalézat pohozený památník osvobození, který měl kdysi být v Jítravě a upozornili, že bychom jej měli umístit na důstojné místo,“ vypráví Vacek.

Ukázalo se, že památník, evidovaný v databázi válečných hrobů, skutečně ležel už řadu let u objektu rynoltických školních dílen.

Ve hře byla náves i park

Obec proto rozhodla, že památník obnoví a znovu postaví. „Ve hře byla třeba jítravská náves nebo park, ale po diskusích s radními a zastupiteli Jítravy jsme dospěli k tomu, že tím důstojným místem bude tamní hřbitov,“ řekl starosta. Obec neměla příliš na výběr, kdyby totiž památník znovu neinstalovala, hrozila by jí citelná pokuta.

Původní pomník.

„Podle zákona o pietních místech a válečných hrobech bychom, pokud by se přemístil nebo zrušil válečný hrob bez souhlasu ministerstva obrany, mohli zaplatit až sto tisíc korun,“ upozornil starosta.

Situaci komplikoval fakt, že se doposud neví, kde pomník původně stál. Podle starosty je pravděpodobné, že to bylo někde u silnice I/13, která dříve vedla obcí, a zanikl patrně při budování obchvatu Jítravy před několika desítkami let. Jiní zase soudí, že památník ve skutečnosti nikdy vztyčen nebyl.

„Monument na výraz vděku na hřbitov nepatří.“

Navíc pomník, na němž je vytesaná pěticípá hvězda se srpem a kladivem a gramaticky chybný nápis „Památce sovětským hrdinům za osvobození – občané Jitravy 1945“ svým tvarem až nápadně připomíná zmizelý monument obětem první světové války, odhalený v Jítravě v červenci 1925.

„Hledali jsme informace o pomníku také v obecní kronice, ale ta je na informace skoupá,“ posteskl si starosta.

Začátkem srpna tak torzo památníku putovalo na opravu, načež stanulo na hřbitově. Mezi lidmi ale nové umístění pomníku vyvolalo nevoli. Nelíbilo se jim mimo jiné to, že pomník sovětským vojákům se objevuje v blízkosti hrobů německých jítravských starousedlíků.

„Tyhle pomníky se zřizovaly na místech k tomu určených, v parčících a podobně. Tohle není pomník mrtvým, ale jen monument na výraz vděku a něco takového na hřbitov nepatří,“ míní obyvatel Jítravy Roman Prokop.

Odstranění pomníku podporuje i petice

Rynoltické zastupitelstvo rozhodlo, mimo jiné i kvůli nevoli lidí, že se obec pokusí nechat pomník vyjmout z evidence, aby ho poté bez hrozby pokuty mohla ze hřbitova odstranit. To podporuje i petice, která Jítravou koluje.



„Já nejsem ten, kdo má v tomhle hlavní slovo, ale samozřejmě nechci obyvatele rozhněvat,“ prohlásil starosta.

Poté by bylo možno památník například uložit někam do depozitu. „Rozhodně bychom jej neshodili zase někam do škarpy,“ ujistil Vacek.

Roman Prokop navrhuje i jiné využití nešťastného pomníku. „Odhalovat pomník osvoboditelům sedmdesát let po válce nemá logiku. Mohl by se třeba přebrousit a stát se připomínkou něčeho nebo někoho jiného. Mně by se víc líbil například pomník prezidentům Masarykovi nebo Havlovi,“ uzavřel.