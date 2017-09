Je lehčí přestat pít než hrát, soudí poradna. V Jablonci slaví 40 let

„Stává se, že přijde člověk a je na něm vidět, jak si myslí: ‚Tak jsem tady a teď mi pomozte.‘ Tak to ale nefunguje,“ říká Sylvie Lacinová, která v jablonecké poradně pomáhá těm, kdo spadli do některé ze závislostí. První klienty uvítala poradna v září roku 1977.

Od té doby ji dalších čtyřiatřicet let vedla Olga Pangrácová. Klientů neustále přibývalo. Zatímco v prvním roce tu řešili 125 případů, jež se týkaly 250 lidí, v roce 2007 už to bylo 696 případů s 817 lidmi. Loni pak bylo případů 868 a lidí 1013.

Dřív se o problémech otevřeně nemluvilo

„Dřív doba nebyla tak otevřená, o problémech se nemluvilo,“ míní Ivo Brát, ředitel Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, které jabloneckou poradnu provozuje. „Velkou reklamu poradnám udělal na počátku devadesátých let televizní seriál s Ivanou Chýlkovou Co teď a co potom. Pak byly poradny lidmi doslova zavaleny,“ říká Brát.

Pomohlo i to, že v současné době leckdo přizná své problémy s pitím. I jim se v poradně věnují a snaží se lidi z pekla alkoholismu vytáhnout. „O svých potížích dnes otevřeně mluví i známé osobnosti,“ potvrzuje Sylvie Lacinová.

Za minulý rok se v poradně řešila celá řada potíží s alkoholem, bylo jich 237. Pro srovnání - závislosti na drogách představovaly pětapadesát případů, gamblerství pětadvacet.

„Problémy s gamblerstvím jsou leckdy spojené se závislostí na alkoholu,“ řekla Lacinová. „Z mého pohledu je lehčí přestat pít než hrát. Zatímco alkoholik s pitím skončí a je čistý, vyléčený gambler musí ještě zpravidla zaplatit klidně i statisícové dluhy,“ podotkla Lacinová.

Ubylo nezletilých snoubenců

Za čtyři desítky let se složení klientely poradny proměnilo. „Vymizela například skupina nezletilých snoubenců, narostl počet nesezdaných párů, seniorů nebo rodičů, kteří řeší výchovné problémy svých dětí,“ uvedla psycholožka, manželská a rodinná poradkyně a zároveň vedoucí poradny Jitka Selingerová.

Výrazně taktéž narostly počty sporů rodičů o děti po rozchodu či rozvodu. „Jsou to těžké, vleklé boje. Nejvíc v tom bohužel plavou děti. Na ty se uprostřed soudních sporů nemyslí,“ podotkla Selingerová

Rodiče se podle ní umějí někdy také pěkně předvést. „Dělají si naschvály, navzájem si brání v tom, aby ten druhý mohl dítě vidět,“ řekla Selingerová.

Trendem nynější doby je střídavá péče o dítě. „Někteří rodiče ji praktikují i u malých, třeba dvouletých dětí. Z pohledu mě jako psycholožky to pro děti však není dobré,“ soudí Lacinová.

Úspěšnost? Asi ve třetině případů

Kdo se může v poradně svěřit se svými potížemi? Prakticky každý v jakémkoliv věku. Řeší tu kromě závislostí třeba nízké sebevědomí, deprese či problémy s komunikací stejně jako partnerské nesnáze, nevěry, žárlivosti, krize a řadu dalších.

„Občas se u nás objeví i bossing nebo mobbing neboli šikana na pracovišti,“ upozornila Selingerová. Nesnadná je odpověď na otázku, nakolik jsou pracovníci poradny v pomáhání lidem úspěšní.

„Lze to popsat jako systém třetin. V jedné třetině případů se nezmění nic. V té druhé se aspoň něco možná změní. A tu zbylou třetinu tvoří úspěch,“ přiblížila dlouholetá vedoucí Olga Pangrácová.