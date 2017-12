Poslanec Pávek v čele domova důchodců utrácel po svém, kraj ho trestá

Pronájem auta - bez souhlasu rady kraje. Oprava fasády - bez souhlasu rady kraje. Dodávka vany - bez souhlasu radních. Nesrovnalosti v knize jízd. Nejsou oddělené služební a soukromé cesty. Dohromady patnácti prohřešků se dopustil ředitel Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a čerstvý poslanec Petr Pávek.

Odhalila je finanční kontrola, která do zařízení dorazila poté, co vyšlo najevo, že Pávek pronajímá pro domov za 12 tisíc korun měsíčně auto od firmy, v níž byl v té době společníkem. Na možný střet zájmů upozornila MF DNES už v červnu letošního roku.

„To auto ale bylo to nejmenší. Kontrola odhalila mnohem závažnější nedostatky,“ prohlásil nyní Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro sociální věci.

Jednoduše řečeno, Pávek, jenž se v minulosti proslavil coby starosta Jindřichovic především jako bojovník proti úředníkům, se při šéfování domova nedržel krajských směrnic a dělal si věci po svém. Radní ho za to už potrestali. Přišel o pětadvacetitisícovou odměnu a hrozí mu i snížení osobního příplatku. A zatímco s první sankcí souhlasí, proti té druhé bude bojovat.

„Neudělal jsem nic závažného, neporušil jsem zákon, jen mi chybí pár papírků, které zpětně dodám a všichni budou spokojení. Ale snížení osobního ohodnocení by znamenalo, že jsem manažersky selhal, a to nedopustím. Nikdo nedostal domov důchodců v takových ruinách, v jakých jsem ho dostal já a nikdo ho nedostal za dva roky na takovou úroveň, v níž je teď. A ano, musel jsem u toho porušit některé vnitřní předpisy kraje a zasluhuji exemplární potrestání,“ upozornil Pávek.

Pávek zadal zakázky konkrétnímu dodavateli

Kontrola přitom odhalila třeba zakázky, které Pávek zadal přímo konkrétnímu dodavateli, aniž by udělal průzkum trhu a cenovou kalkulaci. A navíc o tom ani neinformoval radního kraje. Tak řešil například opravu fasády administrativní budovy domova nebo nákup gastronomických technologií či leasing u auta za více než sedm set tisíc korun.

Pávek ale na svou obranu tvrdí, že směrnice, kterými se musejí ředitelé příspěvkových organizací řídit, jsou zpátečnické a přihlouplé.

„Úkolem ředitele je plnit službu a dělat ji co nejlépe za pomoci motivovaných zaměstnanců. Druhou činností je dbát o majetek kraje s péčí řádného hospodáře, což dělám, a tou třetí je dodržovat krajské směrnice. Ty první dva úkoly se ale neslučují s tím třetím,“ vysvětlil ředitel s tím, že směrnice musel porušovat hlavně proto, aby urychlil některé havarijní stavy domu nebo pořízení vybavení.

„Když mi teče do baráku, tak nemůžu čekat rok, než mi to někdo dovolí opravit. Tak prostě zavolám první firmu, která je volná. A ještě to je o tom, že já přemlouvám řemeslníky, aby sem vůbec přišli, protože mají spoustu jiných zakázek,“ dodal Pávek. Podle něj je nesmysl, aby ředitelé museli kraj žádat o souhlas u každé zakázky za sto tisíc korun. Tím prý jen zdržují rozvoj svých organizací.

Na odstranění nedostatků dostal Pávek lhůtu

V tom ho podpoří i hejtman Martin Půta a zřejmě i radní, kteří limit pro zakázky zvýší nově nad dvě stě tisíc korun. Nicméně nekonvenční postup Pávka hejtman neschvaluje.

„Pan ředitel se musí držet stanovených směrnic a stejně jako ostatní dodržovat pravidla,“ sdělil hejtman.

Podle náměstka Svobody už běží Pávkovi lhůta, do kdy musí nedostatky odstranit. „Některé musí napravit ihned, jiné k prvnímu lednu příštího roku. V průběhu ledna pak odbor kontroly krajského úřadu prověří, zda nedostatky skutečně odstranil,“ řekl náměstek.

„Když úředníci zjistí, že k nápravě nedošlo, hrozí řediteli větší postih, než je odebrání odměn a osobního příplatku.“