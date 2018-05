Poustevníkova vyhlídka po válce zarostla, teď jsou z ní opět vidět Jizerky

Obnovu teď za tři sta tisíc korun provedly Lesy ČR, ve spolupráci s hejnickou radnicí, farností i místními spolky.

„Vyhlídka mívala nejrůznější názvy. Původní německý zněl Niederbauerberg, pak se mu říkalo Na Chatkách, někdy také Na Hrátkách podle nedalekého lesního divadla. To zde vzniklo před sto lety, ale moc z něho už nezbylo. Řada lidí také vyhlídce říká Triangl, méně častý je pak oficiální název Poustevníkův kámen,“ přibližuje ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích Jan Heinzl.

Spojení s poustevníkem přitom není od věci. Historici zaznamenali hned dvě legendy, podle kterých měl u skály žít poustevník Paul Stelzig z nedalekého Ludvíkova pod Smrkem, a to zhruba v druhé polovině 19. století. V té době už také stával na vrcholu skalní vyhlídky kříž, který se pak opakovaně obměňoval a měnilo se i místo jeho ukotvení.

Kříže sesílají Boží milost, říká farář

Současný kříž, který vyhlídku zdobí, vysvětil o víkendu hejnický farář Pavel Andrš za účasti několika stovek lidí.

„Vysvěceny jsou i ostatní kříže, které jsou na jiných skalních vyhlídkách nad Hejnicemi. Sesílají tak Boží milost na všechny lidi v údolí,“ řekl Andrš při svěcení.

Obnovená vyhlídka se tak může pochlubit novými žulovými schody i kovaným zábradlím, které zhotovil Miloš Lorenz z Ferdinandova.

„Jsem překvapená, co všechno je z vyhlídky vidět. Kopec není nijak veliký, ani samotná skála, ale je to skutečně nevšední pohled, kterému dominuje hejnický chrám. A ty jizerské svahy, to je nádhera,“ pochvalovala si rozhled Eva Dušková, která na otevření vyhlídky přijela z Liberce.

Obnovenou vyhlídku doplňuje i otočná informační tabule, která seznamuje nejen s historií místa, ale i samotnými Hejnicemi a chrámem, stejně jako s lesní zvěří, která v okolí žije.