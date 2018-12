Koně nemohli dýchat, dva našel až myslivec, líčí šéfka stájí noční požár

„Přímo ve stáji sice nehořelo, ale všude tady byl hrozný kouř, koně nemohli dýchat. Vyváděli jsme je ven, ale část pastvin byla také zakouřená. Sedm koní nám uteklo, stáli pak na silnici, někteří ale běželi dál po loukách směrem na Polsko. Pět se nám jich podařilo dostat zpátky ještě v noci, poslední dva až v sobotu dopoledne. Našel je myslivec,“ řekla vedoucí stájí Martina Svobodová.

„Naštěstí jsou všechna zvířata v pořádku, maximálně mají drobné oděrky na nohou, jak přetrhávala lana u ohrady, aby se dostala pryč. Teď už jsou v klidu,“ dodala.

Právě kvůli ustájeným koním přijížděla na farmu v noci spousta lidí, kteří pomáhali s evakuací.

„My jsme v první řadě mysleli na to, jak všech padesát dva koní dostat ven. Ale zachraňovalo se pak i vybavení, deky na koně, drahá sedla, aby škody byly co nejmenší,“ zmínila Svobodová.

Hasičům se podařilo s vypětím sil udržet požár nad levým křídlem rozlehlé farmy, kde je penzion a apartmány, které sousedí se stájemi.

Kdyby chytlo seno, je konec, říká jedna z pomocnic

„Naštěstí to protipožární stěna ve stájích udržela, takže se koním nic nestalo. Ale byly to nervy. Pod sedlovou střechou nad stájemi je uskladněné seno, kdyby chytlo, tak to tady všechno blafne a je konec,“ uvedla jedna z pomocnic ve stáji.

„Ten oheň byl neskutečný. Kolem půlnoci to vypadalo, že shoří naprosto všechno. Že oheň přeskočí i na další části, kde je restaurace a stáje. Byl velký vítr, takže plamen někde vyšlehl nad střechou a hned ho to fouklo dál. Bylo to hrozné,“ popsal jeden ze svědků.

Na Vysoké zasahovalo 18 jednotek hasičů, profesionálních i dobrovolných.

„Zasahovalo se ve zvláštním stupni poplachu, naštěstí nebyl nikdo zraněn a ani zvířatům se nic nestalo. Půjde jen o materiální škody. Dnes budou požářiště ohledávat vyšetřovatelé,“ uvedl operační důstojník krajských hasičů v Liberci.