Vandal posprejoval skály v Českém ráji, nápisy tam můžou být stovky let

Po pachateli, který řádil v jediném globálním geoparku UNESCO ve střední Evropě, pátrá policie.

Pokud bude úspěšná a tvůrci se jeho podpis na skále podaří prokázat, může viník skončit až na tři roky ve vězení.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro přečin poškozování cizí věci. Jsme zatím na počátku šetření,“ uvedl mluvčí jičínské policie Aleš Brendl s tím, že případ zatím nechce blíže komentovat.

Podotkl však, že na zdánlivě anonymní skálu nemůže nikdo beztrestně sprejovat. „Je to poškození barevným sprejem nebo barvou. Je jedno, jestli je to omítka nebo skála, v tomto případě to už nerozhoduje,“ doplnil Brendl.

Obrazce jsou na hůře přístupném místě Přírodní rezervace Prachovské skály v oblasti Babinec. Dobrovolného strážce přírody na ně upozornil horolezec.

Největší graffiti měří na délku šest metrů a na výšku metr a půl, druhé je na délku třímetrové. Na skalách jsou ještě tři menší nápisy.

Barva narušila mechy na skalách

„Za patnáct let aktivní činnosti nepamatuji, že by tu došlo k něčemu podobnému. Skály se tu vytváří miliony let, teď je někdo takto poškodí. Barva narušila mechy a povrchové struktury. Je to velký zásah do pískovce,“ řekl Miloš Zeman, dobrovolný strážce přírody pro Přírodní rezervaci Prachovské skály.

„Na přelomu září a října budeme s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy posuzovat, jaké jsou možnosti odstranění nápisů, zda to vůbec bez rizika poškození skalních povrchů půjde. Grafiťácké spreje jsou většinou velmi trvalé, pigment často proniká póry hlouběji do pískovce. Mechanické zbrušování postižených skal rozhodně nelze doporučit, mechy naopak v některých případech pomáhají,“ zmínil Petr Jenč, garant výzkumných projektů z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

„Od 90. let jsme ve skalních terénech CHKO Český ráj zaznamenali asi patnáct případů posprejovaných skal. Nápisy jsou tam pořád. Mohou vydržet desítky až stovky let,“ zmínil Jenč.

Odborníky malůvky pobouřily

Policisté se v Prachovských skalách zatím nesetkali s takovým poškozením. Odborníky i lidi, kteří mají ke skalám vztah a v oblasti se pohybují, čin pobouřil. Mají strach, aby se z tohoto druhu vandalismu v rezervaci nestal nový fenomén.

Do oblasti míří stále víc lidí. Jen oblastí Prachova projde za den v sezoně několik tisíc lidí. Přírodu Českého ráje hlídá dvacet dobrovolných strážců, Prachovských skalám se systematicky věnují jen dva. Potírat vandalismus mohou jen po práci. Oblast o rozloze 261 hektarů je tak bez stálého dozoru.

„Pravdou je, že dobrovolní strážci nedokážou pokrýt nejrizikovější území. Každá z hlavních rezervací CHKO Český ráj jako jsou Prachovské, Příhrazské, Klokočské skály a Hruboskalsko, by si zasloužila minimálně během sezony od května do půlky září svého profesionálního strážce, co by se tam mohl pohybovat deset hodin denně,“ míní Petr Kořínek ze Správy CHKO Český ráj.

„Na druhou stranu, i když jsme s kolegou celý den procházeli v Babinci, který se dá poměrně rychle obejít, vznikly během našeho okruhu na skále nové rytiny,“ poznamenal Petr Kořínek.

Rytí do skal se stále zhoršuje

V oblasti se nepravidelně pohybují také policisté. I díky nim pak ubývá případů, kdy se neukáznění lidé dostávají mimo stezky, kouří, odhazují odpadky nebo ryjí do skal.

Posledně jmenovaný problém Českého ráje se stále zhoršuje například v přírodní rezervaci Příhrazské skály a na tamním zbytku skalního hradu Drábské světničky. Petr Jenč před časem uvedl, že během tří týdnů došlo k takovému poškození skal, jako za poslední tři roky.