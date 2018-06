Z Liberce se stává zelená džungle. Na vině jsou přebujelé stromy i tráva

Některá místa krajského města připomínají malý Boubín. Stačí se projít například po sídlišti na Františkově nebo po cyklostezce v Barvířské ulici. Ale prodírat se zeleným peklem lze třeba i u Tesca v Ruprechticích. Vidět kvůli přerostlým větvím nejde ani na infotabule na terminálu Fügnerova.

„Někde se nedá kvůli zeleni vůbec jít po chodníku, natož tam pak jet s kočárkem. Nemám nic proti zeleni, ale tohle je plevel, naprosto neudržované, neprosekané,“ stěžuje si například Daniela Mitlenerová z františkovského sídliště.

Za pravdu jí dává komunikační inženýr liberecké dopravní policie Vlastimil Malý. „V Liberci jsou velké problémy s neudržovanou zelení. Setkáváme se se zarostlými rozhledy do křižovatek, dopravními značkami. Pravidelně děláme hlášení o nebezpečných úsecích,“ popisuje Malý.

„Jeden příklad za všechny, křižovatka v ulici Na Bídě u bývalé Textilany. To je evergreen. Před lety tam začala růst u Harcovského potoka malá větvička z náletu a už tehdy jsem upozorňoval, že to způsobí problém. Dnes je z ní strom a není vidět šipka na semaforu na odbočení do Jablonecké ulice směrem od Jablonce,“ uvádí.

Mluvčí krajských hasičů Pavlína Bílková říká, že přebujelá zeleň působí problémy, když přijde bouřka nebo silný vítr, který může lámat větve stromů. „To pak jezdíme a odstraňujeme a je s tím práce, ale statisticky se nám zásahy nezvyšují,“ říká Bílková.

Problémy jsou se soukromými vlastníky

Náměstkyně libereckého primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková přiznává, že situace ve městě není ideální.

„Letos nám trochu zaspaly technické služby, údržbu na sídlištích skončily asi o čtrnáct dní později, než měly, proto se nám všechny seče zpožďují o těch asi čtrnáct dnů. Vím, že to ale není omluva pro občany. V tuto chvíli ale situaci řešíme a začíná další kolo údržby a seče na sídlištích. Třeba sídliště Dobiášova je již z větší části posečené,“ vysvětluje Hrbková.

Ta loni v poslanecké sněmovně získala cenu v jedné ze sedmi kategorií soutěže Komunální politik roku, a to za projekt Rozkvetlý Liberec a komunitní plánování ploch zeleně.

Podle Hrbkové je samovolně bující zeleň problémem zejména u pozemků, které nejsou v majetku města, kraje, státu, ale soukromníků.

„To jsou třeba pozemky, které se tváří jako veřejná zeleň u kostela sv. Máří Magdalény a u skateparku. Bohužel máme několik provinilců, kteří raději zaplatí pokutu, než aby se o své zarostlé pozemky postarali,“ dodává náměstkyně.

„Tyto případy řešíme ve spolupráci se státní správou, tedy odborem životního prostředí. Oni majitele těch pozemků vyzývají, ať zjedná nápravu. Po nějaké době můžeme podobné pozemky posekat na náklady města a ty pak chtít po jeho vlastníkovi. Pokud to ale uděláme dříve, než skončí nějaké zákonné řízení, nemáme právo tyto peníze vymáhat,“ říká.

Starosta libereckých Vratislavic Lukáš Pohanka má na věc ale jiný názor. „Jak se říká, když se chce, tak to jde. V Liberci ale podle mě chybí vůle něco s přebujelou zelení dělat. Vedení radnice musí být důsledné, tlačit na své technické služby, aby objednanou službu vykonávaly. Když tu například máme ve Vratislavicích takové ty přechody mezi obecními a soukromými pozemky, tak údržbu provedeme zkrátka na svoje náklady a neřešíme to,“ komentuje Pohanka.