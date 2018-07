Preciosa září v Paříži, hitem jsou šperky se šesti tisíci zirkony

„Kampaň inspiruje ostatní designéry po celém světě, kteří s díly z Preciosy pracují. Unikátní kolekce zirkonových šperků má nevyčíslitelnou hodnotu. Navrhli ji designéři ze šperkařského ateliéru Zorya,“ řekl mluvčí Preciosy Michal Šťastný.

„V archivech objevili zlomky staré květinové výšivky ze severních Čech a využili ji jako předlohu k vytvoření zirkonových šperků.“

Zirkony nahrazují krajku

Motiv krajky rozebrali designéři ze Zorye s pomocí speciálního softwaru na jednotlivé barevné body - pixely. Každý z nich na šperku nahrazuje jeden zirkon. Jen na náhrdelníku jich jsou takřka tři tisíce.

„Chtěli jsme propojit moderní technologie s prastarými technikami klenotníků,“ upozornil Daniel Pošta, designér a spoluzakladatel Zoryi. „Technologické postupy jsme propojili s kreativními postupy, které se obvykle v klenotnictví neuplatňují.“

Všechny zirkony - a s nimi také křišťály - ozdobily hedvábné plátno se zlacenými lemy. Připevnily je tam lidské ruce, nikoliv stroj.

„Naše nová kolekce by se dala přirovnat k osobní zpovědi Preciosy,“ popisuje Tomáš Lamač, vedoucí odboru inovací v jablonecké firmě. „Chceme ukázat, co všechno přinesly stovky let zkušeností našich předků sklářů, od nichž jsme se učili. Nyní dovedeme z křišťálu vybrousit takřka cokoli. A právě toto umění prezentujeme v rámci Atelieru Bohemia.“

K souboru šperků navrhla šaty Nademlýnská

K unikátnímu souboru šperků vytvořila lidové modely šatů známá česká návrhářka Klára Nademlýnská. Je také autorkou módních doplňků. „Folklor je jednou z mých stěžejních inspirací,“ uvedla Nademlýnská. „V tomto případě jsem se ale do tématu mohla ponořit ještě víc než obvykle a využít i některé prastaré oděvní techniky.“

Podle Šťastného spojuje všechny novinky Preciosy pro příští rok jemnější přírodní paleta barev. „Společně se odvolávají k jednoduchému a krásnému životu starých časů,“ dodal Šťastný.

Sklářská tradice Preciosy sahá do roku 1548. V současnosti nabízí jablonecká firma na šesti kontinentech přes 35 tisíc křišťálových kamenů pro luxusní módní značky a pro věhlasné designéry i výrobce módních dílů.

Veškeré výrobky Preciosy pocházejí z České republiky. Preciosa má jedenáct zastupitelských kanceláří v USA, Velké Británii, Rusku, Číně, Hongkongu, Jižní Koreji a Dubaji.