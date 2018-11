Chodci nejsou za tmy vidět, jejich střetů s auty neustále přibývá

„U žlutozelené jde o spektrum světelného záření, na které lidské oko reaguje nejcitlivěji. Dělají se i stříbrné pásky, které se sice krásně blyští, ale problém je, když se chodec dostane do míst, kde je hodně vodorovného značení. Může s ním pak splynout,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Ten bojuje za to, aby povinnost chodců být označen za snížené viditelnosti reflexními prvky platila i v obci. Zatím to zákon nařizuje jen mimo obec v místech, kde není veřejné osvětlení.

Přitom ve městech se pohybuje nejvíc chodců a také jich tam nejvíc aut srazí. „Jsou státy, kde už toto nařízení platí, například Finsko, Estonsko nebo Slovensko. U nás se do toho nikomu nechtělo, protože to je politicky ožehavé, ale už jsou tlaky na to, aby se to zavedlo i v České republice,“ zmínil Budský.

Že tyto snahy nejsou neopodstatněné, dokládají i počty nehod. „Jen od ledna do září jsme v Libereckém kraji měli sto osm sražených chodců. Je to o dvanáct více než vloni za stejné období. Nejrizikovější jsou večerní hodiny, přibývá ale i nehod přes den zasnížené viditelnosti,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Vlasta Suchánková.

Reflexní páska patří na nohu, ne na tašku

Spousta chodců navíc neví, kam reflexní pásku správně umístit. Zákon to totiž nijak neupřesňuje. „Nejlepší je dát si ji na nohu nad kotník. Světla auta totiž svítí odspodu, a tak osvítí pásku na kotníku dřív než na ruce. Často se také stává, že si lidé dají pásku na zápěstí, ale pak jim ji zakryje rukáv od bundy,“ upozorňuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Za největší hloupost označuje její kolega Budský reflexní pásky namotané kolem ucha tašky, kterou si hodíte přes rameno. „To dělá spousta lidí, ale to je na nic. Ta páska je tam srolovaná, takže z ní svítí jen ždibek. Musí být v nějaké ploše, aby ji řidič zaregistroval.“

Experti rovněž nabádají, aby páska byla co nejširší a hlavně certifikovaná. Na spodní straně tak musí mít velká písmena CE. Jen to zaručuje, že je výrobek skutečně reflexní.

„Dají se totiž koupit i pásky bez tohoto označení a jejich reflexní prvky bývají bídné až nulové. Na první pohled jsou krásně barevné, ale za tmy světlo vůbec neodráží. Takže lepší je si připlatit pár korun navíc za něco, co vás skutečně ochrání,“ varuje Budský.

Chodcům, kteří se za tmy a snížené viditelnosti pohybují mimo obec bez reflexních prvků, hrozí bloková pokuta až dva tisíce korun. A policisté tyto pokuty skutečně rozdávají. Zároveň ale upozorňují i řidiče, že by i oni měli udělat vše, aby nebyli pro chodce rizikem.

„Teď už je chladněji, takže na čelním skle kondenzuje vzdušná vlhkost a snižuje se viditelnost. Je třeba odmastit skla zevnitř, protože na mastnotě se ta vlhkost drží. Jednou ročně se také mají měnit gumy na stěračích, aby opravdu dobře stíraly. Stejně tak málokdo mění žárovky u potkávacích světel, kromě situace, kdy mu prasknou. Jenže i když žárovka nepraskne, tak se po letech její svítivost výrazně snižuje, proto by se měla čas od času vyměnit,“ doporučuje Jan Frieser z dopravní policie Libereckého kraje.