Primátor Jablonce sbírá funkce, v krajském zastupitelstvu chce skončit

Beitl je členem různých správních či dozorčích rad nebo sedí v představenstvu několika dalších společností. Za post poslance si přijde měsíčně na 71 tisíc korun hrubého.

Má možnost ovšem čerpat ještě nejrůznější poslanecké náhrady. Třeba ty na reprezentaci mohou dosáhnout částky téměř 110 tisíc korun ročně. Za funkci primátora mu pak náleží odměna přes 72 tisíc korun hrubého.

Ve středu odpoledne však Beitl MF DNES oznámil, že na příštím jednání krajského zastupitelstva podá rezignaci.

Na kraji už rezignoval Farský

Podle kritiků se všechny tyto funkce nedají zvládat tak, aby se člověk každé mohl věnovat naplno. Dokládá to například úterní rezignace poslance Jana Farského (STAN) na post krajského zastupitele. Farský je jedním z těch, kdo tvrdí, že se obě funkce prostě skloubit nedají.

„Nikoho neodsuzuji, ti, co zvládají více funkcí najednou, mají můj obdiv. Každý to má jinak, ale já ne. Prostě nezvládnu dělat tolik funkcí najednou. Nemohl bych pak předstoupit před lidi a říci jim, že jsem se všemu věnoval s plným nasazením. Je mi hrozně nepříjemné někam chodit ne zcela připraven a na kraji jsem to tak začínal cítit,“ řekl Farský.

Dodal, že je dobré, když na uvolněná místa přijde někdo jiný. „Ta místa přeci nezůstanou neobsazená. Přijde třeba někdo, kdo bude mít více času, kdo se těm materiálům bude věnovat hlouběji a přijde třeba s novými nápady,“ doplnil Farský.

Zastupitelka: Naplno dvě funkce dělat nejdou

Opoziční jablonecká zastupitelka Michaela Tejmlová (Změna) se domnívá, že samotná funkce primátora i samotná funkce poslance je práce na plný úvazek.

„Nedokáži si úplně představit, jak lze obě tyto funkce plnit na sto procent. O těch ostatních funkcích pana Beitla nemluvě. Věřím, že pan primátor, který je poslancem poměrně nově, uvidí, jak moc to časově může vše zvládat a podle toho bude jednat,“ okomentovala Tejmlová.

Její kolegyně z městského zastupitelstva a taktéž poslankyně Jana Pastuchová (ANO) také tvrdí, že se na více židlích sedět nedá. „Já jsem se například vzdala i členství ve zdravotní komisi na kraji hned po dvou jednáních, jelikož jsem to prostě nestíhala. Jsou totiž poslanci a poslanci. Já jsem navíc ještě v několika parlamentních výborech, takže se práci poslankyně věnuji jako té hlavní a naplno. Pan Beitl je členem jen jedné komise, takže má asi více času na městské aktivity. V tom ho obdivuji, já bych to nedala. Navíc když má pan primátor ještě každých čtrnáct dní jednání rady města, musí být na spoustě akcí a podobně,“ uvedla Pastuchová.

Hostinská činnost i nadace nemocnice

Petr Beitl je kromě svých politických postů například společníkem společnosti Ampér, která mimo jiné provozuje hostinskou činnost. Je též členem dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti či sedí ve správní radě Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou.

Beitl ve středu MF DNES oznámil, že se jedné ze svých funkcí vzdá. „Budu rezignovat na post krajského zastupitele na příštím zasedání zastupitelstva,“ uvedl. Na kumulaci funkcí má dva pohledy.

„Ten první je, že jsem deklaroval, že funkci krajského zastupitele složím ve chvíli, kdy bude mít vláda důvěru. Ale to, co se nyní s vládou děje, je pro mě natolik nestandardní, že ani nevím, jak na to mám reagovat. Pokud vláda nemá důvěru, stále hrozí předčasné volby. Druhý pohled je zdravotní. Mám zhruba týden vážné zdravotní problémy, možná mě čeká nějaká operace,“ řekl včera ještě před oznámením své rezignace Beitl.

Politolog Tomáš Lebeda tvrdí, že nemáme dost kritérií na to, jak hodnotit aktivitu poslanců. „Část zákonodárců aktivně pracuje ve výborech, předkládá návrhy a třeba ani nejsou vidět v médiích. A pak jsou ti, co se vezou. To ale nutně nemusí znamenat, že ti, co se vezou, mají druhé zaměstnání. A že ti, co pracují, ho nemají. Jsou zkrátka lidé schopní a ochotní pracovat velmi intenzivně a jiní toho nejsou schopni ani na jednom,“ sdělil politolog.