Prohnilé lípy padaly i za bezvětří, v aleji museli vykácet patnáct stromů

Vybrané lípy jsou prohnilé, narušené a plné dutin a představovaly riziko pro kolemjdoucí. Lípy už pokáceli před Severočeským muzeum i Galerií Lázně.

„Hlavně u Lázní je to zvláštní pohled, najednou se budova víc odkryla. Na některých pařezech je vidět, že kmeny byly duté. Stromů mi je líto, třeba se tomu dalo předejít,“ řekla Eva Krejčová, která bydlí nedaleko Lázní.

Lípy padaly i za úplného bezvětří

Jenže závěr odborného posudku byl nekompromisní. Stav lip byl už takový, že stačil sebemenší závan větru a ze stromů padaly suché větve a hrozilo, že se vyvrátí i kmeny. Některé lípy dokonce spadly i za úplného bezvětří.

„Lípy mají poškozený kořenový systém, stalo se to při rekonstrukci tramvajové tratě. Bohužel, alej na Masarykově třídě se rozpadá. Nejhorší je úsek od zoologické zahrady k ulici Škroupova a pak úsek od křižovatky Vítězná po průmyslovou školu. Tam už se v podstatě o aleji ani nedá mluvit,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková. Radnice proto hledá řešení, jak s lipami na Masarykově třídě, která patří k jedné z dominant Liberce, naložit.

„Kdybychom vykáceli nejvíc ohrožené stromy, tak se alej u strojní průmyslovky úplně rozpadne. Už by to žádná alej nebyla. Proto se kloníme k postupné obnově. Nejdřív úsek u průmyslovky, pak u hráze jezírka a střední část bychom zatím drželi a stabilizovali. Podle posudku by tam lípy měly vydržet ještě asi deset let. Vykácet alej najednou není z ekologického ani prostorového hlediska dobře,“ řekla Hrbková.

Město si nechává zpracovat i posudek na zeminu, ve které lípy na Masarykově třídě rostou. Ten by měl říct, jak moc je půda zasolená, kolik je v ní živin, a jestli bude nutné ji vyměnit celou, nebo stačí jen část.