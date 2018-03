Obce nechtějí závodní auta mezi domy, Rally Bohemia zakazují průjezd

Lidé se bojí i zhoršení stavu už tak špatných silnic.

„Je pravda, že je rok od roku obtížnější trasu sestavit. Lidé nám nějak méně fandí, souhlasy nedávají ani některé úřady. Pokud je ale nedostaneme, respektujeme to, obce na to mají právo. Je to sice komplikace, ale hledáme jiné možnosti,“ přiblížil potíže organizátorů ředitel závodu Petr Pavlát.

S rally je spojen tři desítky let a z jeho hlasu je cítit smutek. Letos se na víkend od 29. června do 1. července chystá už 45. ročník závodu. „Přípravu bohužel velmi ztížila byrokracie. Tam, kde byl dřív potřeba jeden papír, je jich dnes sedm,“ míní Pavlát.

Závod přišel o Zlatou rychlostní zkoušku

Organizátoři letos nedostali souhlas s vytyčením tratě od Správy CHKO Jizerské hory. Závod tak přišel o 23 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku nazývanou Zlatá, která vede z Tanvaldu do Vlastiboře. Pro závodníky patří k nejnáročnějším, ale oblíbeným „erzetám“.

„Byla to asi nejlepší rychlostní zkouška v České republice. Bohužel jsme o ni už asi přišli. Mrzí mě to mnohem víc, než to, že nám některé obce odmítly průjezd,“ smutní Petr Pavlát.

Alespoň částečnou náhradou má být letos vůbec první průjezd přes Ještěd z Hanychova do Křižan. „Najít alternativu je ale těžké,“ zmínil Pavlát.

„Rozumím tomu, že jsou ty silničky pro pořadatele atraktivní, zákon ale praví, že do CHKO automobilové soutěže nepatří. V udělování výjimek jsme velmi opatrní, rozpolcené jsou ostatně i obce,“ řekl regionální šéf Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Hušek.

Výjimky se podle něj musí odůvodnit věrohodným způsobem. „Třeba tím, že závod není možné uspokojivě uspořádat jinde. Opatrní jsme hlavně tam, kde vede trasa vnitřním územím CHKO,“ dodal Jiří Hušek.

Závod rozdělil Líšné

Souhlas s tím, aby se závod jel přes území obce, letos nedali zastupitelé Líšného na Železnobrodsku. „Já jsem tu závod chtěl, rád se dívám, časovou kontrolu mám před domem. Je to zážitek, v obci se něco děje. Faktem ale je, že obec je rozpolcená. Polovina obyvatel o závod nestojí a obtěžuje je. Kvůli uzavírce nesmí ti, co bydlí za viaduktem, třeba deset hodin vyjíždět. Je to holt zrovna o prázdninách,“ zmínil starosta obce Líšný Jiří Mikeš.

Neprošel ani návrh na posunutí trati výš, auta by pak jen projížděla po neuzavřené trati.

Starosta přiznal, že závodní vozy ničí asfalt. Jen provizorně vyspravené díry se totiž po závodu znovu objeví. „Díky kraji máme snad mít nový asfalt, mělo by to být lepší. Doufám, že se sem příští rok Bohemka zase vrátí.“

V Hodkovicích závod pomáhá podnikatelům

Proti byli letos i zastupitelé Proseče pod Ještědem. Rychlostní zkoušku odmítlo v obci se čtyřmi sty obyvateli všech devět zastupitelů. „Jelo by se centrem vesnice, domy stojí velmi blízko u silnice. Nepřijde nám to bezpečné. Celá naše obec navíc leží podél hlavní silnice,“ zmínila starostka obce Jana Švehlová. „Zaslali jsme vyjádření. Nikdo nás ale netlačil k tomu, abychom změnili názor,“ podotkla starostka.

Naopak v Hodkovicích zastupitelé s tradičním průjezdem rally souhlasili. Jen se letos nepojede přes centrum města. „Nezaznamenala jsem, že by s Rally Bohemia byly někdy problémy. Když bylo potřeba uklidit zbytky po závodu, stačilo zavolat a pořadatelé sjednali nápravu. Samozřejmě jsou lidé, kterým závod vadí, zas ale pomáhá našim podnikatelům,“ řekla místostarostka města Helena Řezáčová.