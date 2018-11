Ježek Emil hledá jeřába Filipa. Aplikace zavede děti do Ralska

Právě pro ně tady otevřely Vojenské lesy a statky (VLS) ve spolupráci s firmou Geofun novou dobrodružnou mobilní stezku, na níž se mohou seznámit s unikátní přírodou Ralska, s její historií i vzácnými živočichy či rostlinami.

„Stačí mít chytrý telefon a do něj si stáhnout aplikaci Pátrání po jeřábovi Filipovi. Pak přijedete do Hradčan, stoupnete si před informační centrum vojenských lesů a hra může začít,“ popsal Jan Sotona, mluvčí VLS.

Aplikace už hráče sama vyšle na dobrodružnou stezku, na které budou plnit úkoly a přijímat rady.

„Průvodcem dětí je maskot lesních pedagogů ježek Emil a vše se točí kolem záchrany ztraceného Filipa, tedy jeřába popelavého, což je kriticky ohrožený pták, který žije v mokřadech nedaleko Břehyňského rybníka,“ dodal mluvčí. Hlavní motivací autorů hry bylo dostat děti do přírody.

„Moderní informační technologie dnes často každý považuje za hlavní příčinu, proč se děti odcizují přírodě. My se naopak využitím interaktivní hry snažíme, abychom je dostali od počítačů do lesa a naučili je chápat, co se v něm všechno děje,“ vysvětlil vedoucí lesních pedagogů VLS Jan Kobr.

Do dobrodružství je možné vrhnout se kdykoli během roku, hráč ale musí počítat s tím, že bude potřebovat minimálně dvě hodiny času. Zvolit si přitom může buď krátký zhruba šestikilometrový okruh, nebo delší trasu v délce deset a půl kilometru.

„Díky navigačnímu modulu telefon přesně ví, kde se nacházíte a podle toho také reaguje, komunikuje a uděluje úkoly. Kouzlo hry tak tkví v tom, že hráč neví, jaké úkoly ho čekají, dokud nedorazí na určené místo,“ přiblížil zakladatel Geofunu Bohuslav Geofotr.

Za záchranou jeřába se vydají zájemci po naučné stezce, jejíž tři a půl kilometru dlouhý okruh vede nenáročným terénem podél pískovcových skal.

Navíc na stezce lidé najdou osm nových interaktivních prvků. Třeba kvízy na otáčecích deskách, hru Stromová parta nebo skokanskou dráhu, kde si mohou děti poměřit své výkony se skokany ze zvířecí říše.