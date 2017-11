Rašeliniště v Jizerských horách vysychalo, vodu mu vrátily stovky přehrážek

„Rašeliniště na Nové Louce vysychalo, protože se tam už v 19. století udělaly odvodňovací rýhy,“ říká pracovník spolku Leoš Vašina. „Vznikly tam kvůli těžbě dřeva. V rašeliništi totiž stromy nerostou nebo rostou mnohem pomaleji.“

Práce na záchraně rašeliniště začaly už loni a trvaly do letošního podzimu. Na Nové Louce vzniklo 380 dřevěných přehrážek a zadržují vodu na ploše 5,7 hektaru.

Hrozilo, že z rašeliniště bude vlhký les

Jizersko-ještědský horský spolek získal pro obnovu rašeliniště 1,7 milionu korun z Evropské unie. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody (dříve Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) přidala 319 tisíc korun.

Díky přehrážkám skončí doba úpadku, kdy rašeliniště přestávalo být rašeliništěm a hrozilo, že se z něj stane pouze vlhký les.

Rašeliniště na Nové Louce se rozkládá nedaleko od Blatného rybníka v nadmořské výšce 765 až 780 metrů. Nacházejí se tam rašelinné a podmáčené smrčiny a také vrchovištní plochy zcela bez lesů. Vyskytují se tu vzácné rostliny – hlavně rosnatka okrouhlolistá, šicha černá, kyhanka sivolistá a klikva bahenní. Rašeliniště poškodily na začátku minulého století odvodňovací příkopy, vzdálené od sebe přibližně 15 metrů. Právě z nich pramenil jejich rozklad.

Území pak začalo zarůstat smrkem a dalšími dřevinami, což urychlovalo vysychání rašeliniště. Nyní mu prospěje právě kaskáda dřevěných přehrážek umístěných do odvodňovacích příkopů, jejichž délka dosahuje 2,7 kilometru.

Díky nim přestane rašeliniště zarůstat dřevinami. Bez přehrážek by se zmenšovalo nebo by úplně ztratilo charakter bezlesnatého území.

Přehrážky tvoří kůly a fošny

Přehrážky jsou buď z kůlů a vodorovných prken, nebo ze svislých a do sebe zapadajících fošen. Ve vodě a bahně vydrží dlouho, poněvadž dřevo podléhá v kyselém prostředí rašeliniště zkáze mnohem pomaleji než na území s běžnými přírodními podmínkami. Jizersko-ještědský horský spolek vybudoval v minulosti 330 dřevěných přehrážek také v ochranném pásmu přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. Po dobrých zkušenostech se pustil do podobného projektu na Nové Louce.

„Zadržování vody v krajině drobnými a přírodě blízkými opatřeními je jednou z našich priorit,“ uvádí Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala. „V současné době se pouštíme do dalšího projektu v Bedřichově a věříme v jeho úspěch. Chtěli bychom vylepšit údolíčko mezi hlavní silnicí a sjezdovkami, kudy protéká potok. Uvažujeme tam o vytvoření tůněk a malých nádrží, což by prospělo celému území i s živočichy a rostlinami, které se na něm vyskytují.“

Díky pěšinám nebudou turisté škodit přírodě

Jizersko-ještědský horský spolek se po záchraně rašeliniště na Nové Louce chystá na úpravu dvou turistických pěšin. Jedna vede přes vrchol Poledníku a druhá údolím Malého Štolpichu – z Bílé kuchyně do Ferdinandova.

Vylepšení pěšin si vyžádá přibližně milion korun a spolek na ně získal dotaci z Unie. Práce začnou v příštím roce. Upravené pěšiny odvedou turisty z cestiček vyšlapaných na místech, kde lidské kroky přírodě škodí. Na pěšinách vyrostou například kamenné stupně a na zamokřených místech dřevěné povalové chodníky.

Jizersko-ještědský horský spolek slaví letos 21 let od svého založení. Do jeho historie patří kromě jiného úklid Jizerských hor a krajiny pod nimi. Rok co rok čistí členové spolku od odpadků silnici z Oldřichovského sedla do Raspenavy a zátočiny řeky Smědá. Sečou také louky kolem osady Jizerka, aby nezarůstala plevelem. Ve spolku je kolem 300 lidí z Česka, ale také z Polska a Německa.