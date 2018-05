Raspenava má varhany z druhé ruky, staré sežral červotoč

„V podstatě se ten nástroj rozpadl. Byl to postupně rozšiřovaný jakýsi slepenec různých systémů, navíc sežraný od červotoče. Už léta nehrál. Restaurování už by se nevyplatilo, navíc to nebyl ani z historického hlediska cenný nástroj,“ prohlásil Bohumil Žloutek starší.

Zůstala pouze barokizující čelní skříň zvaná prospekt, na níž zůstaly veliké, originální píšťaly z počátku minulého století. „Ty se postupně budou moci k nástroji připojit a budou zase hrát,“ objasnil Žloutek senior.

Srdce varhan se nachází za skříní

Hudba, jež se line z kůru, se totiž rodí právě uvnitř prospektu. „Lidé si často myslí, že u varhan hraje jen to, co je vidět: když se otočí nahoru na kůr, vidí skříň s velkými píšťalami. Tak to ale není. Většina toho, co hraje, je ve skutečnosti schovaná za skříní,“ popsal raspenavský duchovní správce Pavel Andrš. Právě tam se nalézá srdce varhan – píšťalky a píšťaly, měchy a mníšky, různé hadičky, relátka a množství dalších součástek.

Nové varhany připutovaly z kaple baziliky ve Filipově ve Šluknovském výběžku. „Dozvěděl jsem se, že tam chtějí pořídit menší nástroj a že varhany, které tam doposud byly, jsou rozebrány a složeny na kůru. Zavolal jsem tamnímu faráři a domluvili jsme se,“ popsal Andrš. Nové varhany se šťastnou shodou okolností dovnitř vešly na centimetr přesně.

„Je to opravdu náhoda a velké štěstí,“ poznamenal starší ze Žloutků.

Vysvěcení se zúčastní němečtí rodáci

Zatím jsou stále varhany ve stadiu rozpracovanosti, zkoušejí se, upravují a v detailech dolaďují. Jejich vysvěcení se uskuteční v neděli 1. července.

„To tu pořádáme českoněmeckou mši, které se zúčastní i místní němečtí rodáci. Ostatně právě oni nám na nové varhany přispěli nemalou částkou. Přijede litoměřický biskup Jan Baxant,“ informoval Andrš.

Poté budou mít v Raspenavě, co se varhan a jejich životnosti a hratelnosti týče, vystaráno na desítky let. Nový nástroj totiž neovládá pneumatický systém, choulostivý na vlhkost a změny teplot – varhany fungují na mechanickém principu.

„Po roce je vhodné provést regulaci mechaniky a pak už nástroj funguje léta. Jen tak zhruba po deseti letech chtějí varhany vyčistit a znovu naladit,“ dodal Bohumil Žloutek starší.