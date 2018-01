Rebel Pávek končí v čele domova důchodců, nestíhal by práci poslance

Krátce po volbách, kdy překvapivě přeskočil ze třetího místa jedničku kandidátky Marka Pietera, ještě zvažoval, že ředitelem zůstane. Nyní opouští místo, kde se podle krajské kontroly dopustil řady pochybení a kraj jej za to potrestal.

Pávek nechce kumulovat funkce

„Nechci kumulovat funkce. Obě věci by se pořádně dělat nedaly. Doufal jsem, že by to šlo, ale zdá se mi, že agenda v Praze je tak rozsáhlá, že bych to musel začít někde šidit. Na to nejsem typ,“ vysvětlil Petr Pávek důvod, proč přerušuje manažerskou práci v Jindřichovicích.

„Myslím, že pan ředitel správně usoudil, že se na sto procent nedá dělat obojí. I já si myslím, že nejde skloubit poslaneckou práci a být zároveň ředitelem zařízení, které vyžaduje každodenní operativní řízení,“ prohlásil Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro sociální věci.

Pávek uvedl, že jde čistě o jeho vlastní rozhodnutí. Své místo opustí, jakmile nastoupí nový ředitel, který vzejde z výběrového řízení. Náměstek Svoboda předpokládá, že by se tak mělo stát 1. března.

Kontrola mu vytýkala řadu pochybení

Loni v červnu MF DNES upozornila na možný střet zájmů poté, co vyšlo najevo, že Pávek pronajímá pro domov za 12 tisíc korun měsíčně auto od firmy, v níž byl v té době společníkem. Následná finanční kontrola pak odhalila další pochybení.

Spočívala v tom, že se ředitel Pávek nedržel krajských směrnic a dělal si věci po svém. Kontrola mu například vytýkala, že bez souhlasu rady kraje zadal zakázky přímo konkrétnímu dodavateli, aniž by udělal průzkum trhu a cenovou kalkulaci.

Bojovník proti byrokracii Pávek kvůli tomu přišel o pětadvacetitisícovou odměnu a hrozilo mu i snížení osobního ohodnocení. Zatímco první sankci přijal, proti druhé chtěl bojovat.

Jen chybí pár papírků, bránil se Pávek

„Neudělal jsem nic závažného, neporušil jsem zákon, jen mi chybí pár papírků, které zpětně dodám a všichni budou spokojení. Ale snížení osobního ohodnocení by znamenalo, že jsem manažersky selhal, a to nedopustím. Nikdo nedostal domov důchodců v takových ruinách, v jakých jsem ho dostal já a nikdo ho nedostal za dva roky na takovou úroveň, v níž je teď,“ vysvětloval před časem Pávek.

„Když mi teče do baráku, tak nemůžu čekat rok, než mi to někdo dovolí opravit. Tak prostě zavolám první firmu, která je volná. A ještě to je o tom, že já přemlouvám řemeslníky, aby sem vůbec přišli, protože mají spoustu jiných zakázek.“

Úmysl odejít oznámil Pávek ještě před tím, než kontrola krajského úřadu stačila přezkoumat, jestli prohřešky odstranil. Kontrola měla podle náměstka Svobody proběhnout 20. ledna.

Beitl dál zůstává primátorem

Na rozdíl od Pávka zůstává nový poslanec Petr Beitl dál nejen primátorem Jablonce nad Nisou, ale i krajským zastupitelem.

„Všechny tři funkce se ve velké části protínají, a to zejména v komunikaci s občany a prostředím. To je výhoda. Nevýhodou ovšem je, že to klade vysoké nároky na čas a zaměstnání. Ale já jsem zvyklý pracovat od rána do večera naplno a nést za to plnou odpovědnost,“ vysvětlil před časem jablonecký primátor Beitl.

Domnívá se, že na rozdíl od mnoha poslanců dokáže do Sněmovny přinést zkušenosti z komunální politiky a terénu.

„Nemáme dost kritérií na to, jak hodnotit aktivitu poslanců. Část zákonodárců aktivně pracuje ve výborech, předkládá návrhy a třeba ani nejsou vidět v médiích. A pak jsou ti, co se vezou. To ale nutně nemusí znamenat, že ti, co se vezou, mají druhé zaměstnání. A že ti, co pracují, ho nemají,“ říká politolog Tomáš Lebeda a dodává: „Jsou zkrátka lidé schopní a ochotní pracovat velmi intenzivně a to i na dvou postech zároveň. A jiní toho nejsou schopni ani na jednom. Nezbývá, než být aktivní a sledovat své zákonodárce, jak pracují.“