Ředitel školy po neshodách s obcí odchází, skončit chtějí i učitelé

„Delší dobu cítím tlak ze strany obce. Nemyslím, že je to osobní, jen se rozcházíme v pohledu na fungování školy a na to, kam chceme směřovat,“ říká Milan Fric. Ve škole zavedl waldorfský typ výuky. Na výtku z obce, že je možná dobrý učitel, ale horší manažer, krčí rameny.

„Nějaká pochybení se našla, ale vše jsme dali do pořádku. Výhrady neměla ani školní inspekce. Předložil jsem obci vizi rozvoje školy, ale společnou řeč jsme nenašli,“ uvedl Fric.

Petici podepsala třetina obce

Škola ve Všeni zajišťuje výuku od první do páté třídy. Kromě místních dětí ji navštěvují i ty ze vzdálenějšího okolí. Jejich rodiče si odchod ředitele nepřejí. Sepsali proto petici, pod kterou se podepsala třetina obce.

„Pan ředitel přebíral školu se čtyřmi dětmi, tehdy byla ztrátová, hrozil jí konec. On ji vydupal ze země, děti tu jsou spokojené a my s jejich výukou také. Tak proč to obec nechce vidět?“ ptá se jedna z maminek Eva Špuláková.

„Mrzí mě to. Chtěli jsme rozšířit školní radu, abychom pomáhali v komunikaci mezi školou a obcí a podobně. Jestli se tu waldorfská výuka zruší, tak přehlásíme dceru jinam. Nechceme podporovat kroky obce tímto směrem,“ přidává se další z maminek Hana Hlůžová.

Ředitel nás nepřesvědčil, míní starosta

Starosta Všeně Radim Janeček popírá, že chce školu zavřít. „Obecní rada jasně deklarovala, že školu chceme udržet. Je to jeden ze základních prvků fungující vesnice. Ale pan ředitel nás svojí vizí nepřesvědčil, nedokázal ani zdůvodnit některé kroky. Rezignaci i výpověď podal dobrovolně, nikdo ho nenutil,“ sdělil starosta Janeček.

Na nátlak rodičů i kolegů chtěl Fric výpověď stáhnout, ale obec to nepřijala. „Chtěl stáhnout výpověď, ale zároveň s tím požadoval vyšší plat a mimořádnou odměnu. Celé to na mě působí, že je za tím jiný zájem než o děti a školu. Také uvádí, že jsme snížili škole příspěvek na provoz. To není pravda, mají stejně jako předtím,“ tvrdí starosta.

Fricovi doporučili, aby se zúčastnil výběrového řízení na ředitele školy, které teď běží, ale ten to zatím neudělal. Jeho kolegové jsou připraveni odejít s ním.

„Mysleli jsme, že obec změní názor, když podáme hromadně výpověď. Nikdo z nás nechce, aby rodiče začali přehlašovat děti jinam. Rodiče nám fandí. Ale problém je, že zatímco bývalé vedení obce waldorfskou školu podporovalo, tak nové alternativní výuce nefandí. Přitom sem kvůli tomu jezdí děti z celého okolí. Když tu zůstanou jen místní děti, kterých je teď třináct, tak je stabilita školy ohrožena,“ uvedla vychovatelka Ilona Zajícová.

Waldorfská škola Waldorfská škola chce člověka připravovat na život nejen znalostmi, ale také rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Výuka se výrazně liší od vyučování na běžných českých školách. Děti se učí hlavní předměty v blocích, nepoužívají učebnice. Kantoři děti nehodnotí klasickým známkováním.

Někteří obyvatelé Všeně ale postoj obce hájí. „Myslím, že ředitel je neschopný. Kdyby byl schopný, tak do toho netahá rodiče. Vyříkali by si to s obcí sami. Já jsem tady do školy chodila, mé děti a vnoučata také a byli jsme spokojení. Ale teď je to waldorfská škola. Někomu ve vesnici se to nelíbí, ale dětem tedy jo, jsou spokojené. Jen nevím, kdo bude učit, jestli všichni odejdou,“ řekla prababička jedné druhačky.

I na tuhle variantu se už ale Všeň připravuje. „Máme zajištěné pedagogické pracovníky, kteří jsou schopni stávající učitele nahradit, pokud skutečně odejdou,“ uklidňuje rodiče starosta.

Na webu chce také zveřejnit všechny dokumenty a podklady, na základě kterých se obecní rada rozhodovala. Rodiče ale ředitele školy brání a chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo, když petice za jeho setrvání ve škole nepomohla.