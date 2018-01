Lidé v referendu odmítli bazén, Česká Lípa však bude stavět dál

Organizátoři referenda přesto výsledek hlasování označují za velké vítězství občanů a velkou porážku města.

„Vypadá to, že účast byla nízká, ale není. Například k volbám do Senátu či Evropského parlamentu přišlo v Lípě dvanáct procent voličů. Ke komunálním volbám to bylo dvacet osm procent. A teď v referendu se proti bazénu vyslovilo osmdesát procent ze čtyř a půl tisíc lidí. To je číslo, které se nedá ignorovat,“ říká zastupitel a jeden z organizátorů referenda Zdeněk Ježák (dříve ANO).

Podle něj navíc radnice zvolila termín referenda až v neděli po prezidentských volbách záměrně, aby k němu přišlo co nejmíň lidí.

Starostka: Na referendum v den voleb bychom nesehnali lidi

Vedení města nařčení odmítá. „Referendum by muselo být v jiných volebních místnostech než volby prezidentské, s jinými komisemi, nedali bychom to dohromady. Ještě den před referendem jsme museli prosit zaměstnance radnice, aby šli do komisí, jinak by referendum nebylo,“ brání se starostka Romana Žatecká (ČSSD).

I přes nízkou účast organizátoři referenda doufají, že se radnice míněním lidí bude řídit.

„Výsledek referenda by se moc nelišil, i kdyby přišlo víc lidí. Tohle je jasný signál, že lidé nechtějí bazén mezi průtahem města a supermarketem. Je to jedna z nejhorších lokalit ve městě z pohledu ovzduší, plná hluku a navíc leží v záplavové zóně. Kdo tu stavbu pojistí? Vždyť s ní nesouhlasí ani Povodí Ohře,“ upozorňuje zastupitel Tomáš Vlček (Starostové).

Kampaň byla postavená na lžích, tvrdí vedení města

Jenže vedení města to vidí jinak. Kampaň před referendem byla podle Žatecké plná dezinformací.

Jak lidé odpovídali Otázky v referendu 1.Souhlasíte, aby Česká Lípa provedla zásadní opravu a přestavbu budovy Jiráskova divadla? ANO 2.Souhlasíte, aby město vybudovalo moderní knihovnu v prostoru tzv. Tilie na Jeřábkově náměstí? NEROZHODNÉ 3.Souhlasíte, aby Česká Lípa rozšířila Sportareál a vybudovala venkovní bazén v ulici Barvířská? NE 4.Souhlasíte, aby město koupilo zbytek vyhořelého Kounicova domu a obnovilo ho? ANO 5.Souhlasíte s tím, aby město koupilo bývalou rozhlednu Štěpánka na Špičáku a přilehlé pozemky? NE

„Jsem přesvědčena, že odpovědi u bazénu byly ovlivněny nepravdami, které kolovaly po sociálních sítích. Byly tam záměrné lži o jeho hloubce, umístění, o ceně i o tom, že tam nemá být žádná zeleň. Proto to hlasování nemůžeme brát v potaz,“ říká Žatecká.

Podobné to podle vedení města bylo i u otázky na přestavbu Jiráskova divadla.

„Někdo schválně vypouštěl mezi občany lži o tom, že stavba nového divadla na zelené louce by stála sto osmdesát milionů korun, zatímco přestavba je jen o něco málo levnější. A že se tedy vyplatí spíš zbrusu nová moderní budova než opravená stará. To je ale lež. Nové divadlo by stálo aspoň čtyři sta milionů,“ uvedl místostarosta Juraj Raninec (ODS).

Radnice tak bude dál pokračovat v načatých projektech, o kterých lidé hlasovali.

Na bazén teď běží výběrové řízení na dodavatele stavby. Krajský úřad navíc stavbu v záplavové zóně posvětil.

V případě rekonstrukce Jiráskova divadla je projekt z devadesáti procent hotový. Kromě toho se v referendu rozhodovalo i o stavbě nové knihovny na Jeřábkově náměstí, vykoupení vyhořelého Kounicova domu a navrácení rozhledny Štěpánka do majetku města.

Zatímco odkup rozhledny od soukromníka lidé odmítli a u knihovny byly hlasy půl na půl, v případě Kounicova domu lidé výkup podpořili.

„Za Kounicův dům jsem ráda. Chceme ho využít pro Dům dětí a mládeže. Teď je v nevyhovujícím objektu Libertinu, kde navíc platíme nájem. V Kounicově domě by mohlo být i obří akvárium, za kterým sem jezdí turisté a které je v nedostatečných prostorách,“ dodala Žatecká.