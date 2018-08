V Železném Brodě nechtějí dopadnout jako v Tróji, most přes Jizeru vymění

Lávka v Brodě, která spojuje Jiráskovo nábřeží s protilehlým nábřežím Obránců míru má své nejlepší roky za sebou. Kovovou mostní konstrukci trápí především silná koroze.

Lávka je přitom jednou ze dvou možností, jak se v Brodě dostat přes řeku. Lidé mohou volit buď cestu přes hlavní most, po kterém jezdí i automobily, nebo právě zmíněnou lávku.

Kdyby se most pro pěší musel zavřít, bylo by to pro místní hodně komplikované. Lávku přitom využívají hojně i turisté, kteří míří na železnobrodské koupaliště nebo dál na Spálov a Bozkov.

Využívají ji i cyklisté, protože je součástí cyklotras Paseky nad Jizerou - Rakousy.

„Loni jsme nechali na lávce dělat studii zatíženosti a měření statiky. Teď se bude dělat další, abychom viděli, zda se stav zhoršil nebo je stejný. Rozhodně se nechceme dostat do momentu, že najednou zjistíme, že lávka je v havarijním stavu a budeme ji muset den ze dne zavřít,“ řekl starosta.

V Brodě museli na most ušetřit

Město se tak už na výstavbu nové lávky připravuje. Přijde odhadem na dvacet milionů korun, které už jsou připraveny ve finanční rezervě.

„Někdy nám lidé vyčítají, že sedíme na penězích a nic se v Brodě nestaví. Jenže máme před sebou výstavbu nové knihovny, stěhování základní umělecké školy, novou lávku a další. To jsou všechno velké investice, na které žádnou dotaci nedostaneme. Proto jsme si na to museli ušetřit,“ sdělil místostarosta Ivan Mališ.

Kdy přesně se nová lávka přes Jizeru bude stavět, zatím není jasné. Moudřejší bude město až po měřeních statika.

„V každém případě je jasné, že lávka dalších deset let nevydrží, takže předpokládáme, že nová se bude muset postavit asi do dvou let. Lidé se ale nemusí obávat, že by do té doby spadla. Konstrukční řešení je jiné, než bylo u lávek v Tróji a v Nymburku. My máme železnou konstrukci, tam to bylo z betonu,“ uklidňuje vedoucí odboru územního plánování železnobrodské radnice Martin Řehák.

Lávka bude v provozu i po dobu výstavby nového mostu. Ten tak bude o několik metrů posunutý směrem k centru města. Radnice se tak chce vyhnout tomu, aby lávku zbourala a pak teprve na jejím místě stavěla novou.

„Teď se jen modlíme, aby nepřišly povodně nebo prudké přívalové deště, to by současná lávka dostala zabrat,“ glosuje místostarosta Mališ.

Protože je lávka přes Jizeru jednou z dominant města, nechala radnice vybrat veřejnost, jak by nová měla vypadat.

V anketě bylo k dispozici celkem šest návrhů. Lidé jednoznačně podpořili v pořadí poslední návrh. Lávka už tak nebude s vrchním obloukem jako dosud.

Šedesát čtyři metrů široké koryto Jizery by měl překlenout takzvaný Vierendeelův nosník s podpěrami. Právě ten je vhodný pro překonávání větších rozponů. Kvůli tomu, že lávka je v aktivní záplavové zóně, nemůže být uprostřed řeky pylon, který by mostovku podpíral. Předpokládaná životnost nové lávky by měla být sto let.

Před časem se v kraji zřítil most pro pěší ve Vratislavicích nad Nisou. V dubnu 2016 se třicetimetrový most zničehonic zřítil do Nisy.