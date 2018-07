Firmy zdržují opravu ulice v Turnově. Prach bude ještě rok dusit město

Kvůli tomu se patrně nestihne podzimní termín otevření zrekonstruované silnice a s poslední fází opravy ulice se tak nejspíš začne až příští rok zjara.

Dokončena pak bude až na podzim 2019. Do té doby tu budou stovky lidí žít prachu a blátě.

„Všechno zdržují dvě firmy, které nám dávají dodatečné dotazy. Na tom by nebylo nic divného, ale ony naposled poslaly čtyřicet otázek k rozpočtu stavby. Když jim nestihneme odpovědět do tří dnů, zadávací lhůta se automaticky prodlužuje. Původně se měly obálky s nabídkami otevírat 20. června, teď budeme rádi, když to stihneme 24. července,“ připustil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberecký kraj je investorem stavby, silnice v Nádražní ulici mu patří. Její rekonstrukce je součástí celého obřího projektu, v jehož rámci je opraví vozovka z Turnova až do Svijan k samým hranicím kraje.

Dalšími investory ve sdružené zakázce je město Turnov a obce Ohrazenice, Přepeře, Příšovice a Svijany. Výběrové řízení má na starost Liberecký kraj.

Důvod, proč firmy zdržují zakázku, je podle hejtmana jejich snaha oddálit stavební akci natolik, aby proběhla v příštím roce.

Je to možná umělé oddalování, naznačuje hejtman

„Všichni víme, jak je na tom stavební trh. Podle mě firmy už letos nemají volné kapacity, takže uměle obstruují stavbu tak, aby se to letos nestihlo. Ptají se nás totiž na dost iracionální věci, takže jiný důvodnež umělé oddalování osobně nevidím,“ zlobí se Martin Půta. Obstrukce ze strany firem dělají vrásky na čele i starostovi Turnova Tomáši Hockemu.

„V červnu mohla být vybraná firma a v srpnu mohla nastoupit. Tím pádem by se Nádražní ulice do zimy určitě stihla. Takhle to vypadá, že k podpisu smlouvy s vybranou firmou dojde někdy v září či říjnu a to už se nedá předpokládat, že vybraný zhotovitel začne s rekonstrukcí ulice v tomto roce,“ shrnul situaci Hocke.

Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, které bylo investorem výměny inženýrských sítí v Nádražní ulici, odmítá tvrzení o tom, že zdržení s další fází rekonstrukce je zaviněno obstrukcemi firem.

„Firmy nedávají dotazy proto, že dělají naschvály. Firmy dávají dotazy proto, že při ocenění a přípravě nabídky pro velmi komplikovanou zakázce jsou určitě drobné chyby či nedostatky projektantů, rozpočtářů atd., které potřebují vysvětlit. Protože klíčem k úspěchu je cenová nabídka a klíčem k celkovému úspěchu pro vybranou firmu je, že stavbu zvládne, vše postaví včas a neprodělá na ni,“ argumentuje Hejduk.

V Nádražní ulici probíhala od letošního března výměna kanalizace a dalších inženýrských sítí pod povrchem. Investorem této akce bylo právě Vodohospodářské sdružení Turnov. Tato zakázka se stihla na čas a Hejduk si ji pochvaluje.

„Firma Mizera pracovala i o víkendech a v maximálním tempu, abychom mohli oficiálně otevřít silnici pro dopravu v okolní zástavě a ve firmách,“ zdůrazňuje Milan Hejduk.

Povrchy má ale pokládat firma jiná. Kvůli průtahům s jejím výběrem se dokonce musela ulice provizorně otevřít pro dopravu, i když je rozestavěná.

„Všechny výkopy se musely provizorně zaasfaltovat. Tím vznikl jízdní pruh o šířce sedm metrů, zbylá část ulice zůstane pokrytá štěrkem a tam budou provizorně parkovat automobily. Toto řešení není ideální a pro lidi to bude představovat jisté nepohodlí,“ doplnil starosta.

V ulici bylo v minulém týdnu doplněno vodorovné dopravní značení, které navedlo auta na vyasfaltovanou část vozovky. Na štěrkové části auta nadále parkují. Tato odfrézovaná část silnice je ale zdrojem oblaků prachu, které po každém projetí auta doslova zahalí celou ulici. Pro starší lidi nebo astmatiky je pobyt v takovém prostředí vyloženě škodlivý.

Špinavá okna, zaneřáděná auta

„Máme tak špinavá okna, že nemusím ani stahovat žaluzie. Na parapetu je tolik hlíny, že bych tam mohla sázet brambory. A umýt to nemá smysl, protože po prvním dešti to mám na okně zpátky,“ zoufá si Eva Pěničková žijící v dolní části Nádražní ulice.

Vztek mají i majitelé aut, kteří je chtě nechtě musí parkovat na vyštěrkované části ulice, pokud jejich dům nemá dvůr.

„Tím jemným prachem je pokryté celé auto. Připadám si jak někde na vesnici. Nalítalo to do klimatizace, do chladiče, do spár mezi okénky. Když s autem jedu na obchodní jednání, musím třikrát týdně do myčky, abych nevzbudil dojem burana,“ podělil se o své pocity Jiří Müller.

Milan Hejduk z VHS Turnov však argumentuje, že prach a bláto je daní, kterou by měli lidé strpět.

„Až se bude komplikovaná přeměna Nádražní ulice stavět, tak lidi budou určitě žít v prachu a v blátě. Ale ono to prostě jinak nejde. A ti samí lidé by měli děkovat, že se tato akce nestaví někde na Českolipsku a že jim dál nebudou skákat okolní kamiony na staré silnic po hrbech a otřásat jejich domy,“ říká Hejduk.

Palackého nadále neprůjezdná

Další komplikací pro obyvatele a turisty je v Turnově i protahující se rekonstrukce Palackého ulice, jež patří krajské správě silnic. Přes most na Jizeře se mohou řidiči dostat na centrální parkoviště, na zúžené silnici je však brzdí semafor.



Na náměstí Českého ráje se po Palackého ulici projet vůbec nedá. Objížďka vede po průtahu městem a Sobotecké ulici. „V Palackého ulici jdou práce pomaleji, než se plánovalo,“ uvedl tajemník turnovské radnice Miroslav Šmiraus. „Kromě jiného nejsou dlaždiči.“

Stavební práce v Palackého ulici měly skončit zhruba v polovině léta, ale pravděpodobně se protáhnou až do konce srpna. Uzavírka ulice komplikuje život podnikatelům. Klesají jim tržby. „Vyzvali jsme obyvatele města, aby obchodníkům pomohli a nepřestali u nich nakupovat,“ prohlásil starosta Tomáš Hocke.