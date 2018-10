Robotka Matylda stopuje z Jablonce do Pelhřimova, na cestu má i pláštěnku

Kus silnice u bývalé jablonecké porodnice je téměř zatarasen davem lidí. Auta zpomalují, klaksony skučí. Cvakají spouště fotoaparátů, zahřívají se baterie kamer a mobilních telefonů, novináři šermují s mikrofony. Vypadá to, jako kdyby na výpadovou silnici na Prahu dorazil Tom Cruise či Shakira.

Ne, ne. Celebritou je tady ve středu po poledni někdo zcela jiný a není to člověk. Na svoji stopařskou pouť do Pelhřimova se právě vydává humanoidní robotka Matylda „narozená“ na 3D tiskárně v jablonecké firmě OpenTechLab.

První kamarády potkala Matylda v České Lípě

První šťastlivcem, kterého si přibližně necelé tři kila vážící Matylda upoutaná do dětské autosedačky stopla, je Zuzana Wildová. Za robotem do Jablonce přicestovala z Mimoně. „Máme nečekanou a obrovskou radost. Chtěli jsme Matyldu s dětmi vidět a alespoň se s ní vyfotit. Nakonec jsme dobře zareagovali a jsme první, kdo ji poveze,“ raduje se Wildová a prozrazuje, že netradičního pasažéra doveze do České Lípy.

„Chceme Matyldu ukázat dětem v základní škole, aby je pozdravila a potkala nové kamarády. Ještě za světla ji vysadíme někde u krajnice, aby se z ní mohl radovat někdo další,“ dodává řidička.

A skutečně se tak i stalo, jak se lidé dozvěděli na facebookové stránce robotky. Jen doputovala nejprve do školky mateřské, což ale museli Matyldiným „rodičům“ prozradit lidé, protože se robotovi na chvíli rozbilo lokalizování polohy.

To se pak povedlo opravit, takže poslední informace ze středečního večera hovoří o tom, že je Matylda u Máchova jezera.

Jak již MF DNES informovala, pokud se robotovi podaří bez úhony dojet do Pelhřimova, zapíše se do České knihy rekordů. Šlo by o prvního robota, který projel stopem republiku. Když se někomu nebude líbit, že Matylda s ním ve voze nebude rozebírat počasí, recept na maďarský guláš, stav české politické scény či aktuální kurz eura, může ji naučit něco nového.

„Její součástí je flashdisk, kde je návod a učebnice programování, kybernetiky a robotiky. Lidé ji tak mohou něco naučit. Když budou chtít, tak klidně tančit,“ říká s nadsázkou „otec“ Matyldy Michal Seidl.

Řidiči můžou Matyldu sami dobíjet

Matylda se zatím umí jen představit a ve stručnosti řidiči sdělit, co u krajnic silnic provádí a kam má namířeno. „My jsme Matyldu původně chtěli napojit na umělou inteligenci prostřednictvím internetu, aby byla schopná komunikace s lidmi, aby se dala napojit třeba na Wikipedii. Bohužel nám žádný z operátorů nebyl schopen zajistit dostatečně velký tarif, abychom ten objem dat zvládli,“ vysvětluje robotův konstruktér.

Matyldu přes den nabíjí fotovoltaický panel připojený k její autosedačce. Baterie v humanoidovi by měla vydržet asi 24 hodin. „Lidé ji pak mohou dobít za pomoci kabelu v autozásuvce,“ přibližuje „matka“ Matyldy Radka Benšová s tím, že v noci bude robot osvětlen pásem s led svítilnami. „A také ji svítí oči,“ upozorňuje Benšová.

Matylda se sice nedá napojit třeba na Wikipedii, aby s lidmi mohla hlouběji konverzovat, ale je k ní připojena kamera a GPS. Zájemci tak její pohyb po Česku mohou sledovat na mapě, která je k dispozici na Matyldiných webových stránkách.

Kdo ji rozbije, může ji opravit izolepou

Matylda je kromě solárního panelu a autosedačky vybavena také pláštěnkou a nosí u sebe lékárničku. Jak již Seidl dříve uvedl, je to kvůli tomu, kdyby někdo robota ať už úmyslně, či neúmyslně poškodil. „Pokud by ji ale někdo třeba i neúmyslně poškodil při manipulaci, tak bude mít robot s sebou lékárničku. Ta bude obsahovat také izolepu a tou může člověk nějakou robotovu odpadlou část přilepit,“ odhaluje Seidl.

Doputuje-li Matylda do Pelhřimova „živá“, stane se zřejmě Matyldou číslo jedna v sérii podobných robotů. Jeho tvůrci by totiž chtěli, aby tyto bytosti sloužili jako pomůcka při výuce kybernetiky a robotiky. „Máme učebnici, která je provázána s Matyldou. Když si někdo Matyldu pořídí jako stavebnici a bude ji skládat, tak se pomalu bude učit robotice a programování,“ říká Benšová. Celá stavebnice s učebnicí přijde zhruba na 25 tisíc korun.

Zda Matylda nedopadne jako robot Hitchbot, kterého zabili na cestě stopem v americké Filadelfii, se dozvíme přibližně za měsíc. Ve středu navečer byla Matylda dle údajů z GPS ve slíbené České Lípě.