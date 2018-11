Liberečtí ledaři se bouří kvůli mzdám. Mladí to dělat nebudou, vzkazuji

Hokejisté tu předvádí famózní výkony, točí se tady milionové částky, ale ti, co se na úspěchu podílí odspoda, mají podprůměrné platy.

Poukazují na ně ledaři Sportparku Liberec. Během sezony připravují včetně víkendů a svátků permanentně tři ledové plochy. Jednu v Home Credit Areně a dvě ve Svijanské aréně. Zápolí na nich extraligoví hokejisté, stejně jako desítky jiných mužstev od dětí po dospělé. Pořádají se tu hokejové akademie, mezinárodní kempy. Piruety tady vytáčejí krasobruslaři, bruslí tu veřejnost.

Ledaři mají na starost nejvíc ploch v republice

Ledaři, z nichž část je v důchodovém věku, však cítí deziluzi. Upozorňují na to, že po jejich odchodu nikdo kvalitní za nastavených podmínek nenastoupí. Většině libereckých ledařů je přes 50 let.

„Máme základní mzdu devadesát pět korun na hodinu. Je nejen podprůměrná v rámci republiky, ale víme, že ji máme nejnižší i ve srovnání s jinými ledaři ve městech, kde se hraje extraliga. To se staráme o největší počet ploch. Jiná města jich tolik nemají. Kvalitní led je přitom pro dobrý hokej základ. Člověk bez zkušeností se úpravu ledu naučí tak za rok a půl. A to děláme spoustu jiných údržbových prací, které by se musely jinak draze nasmlouvávat,“ tvrdí ledař-rolbař Rudolf Dlask.

Mluví za osm ledařů, kteří se v červenci obrátili s žádostí o zvýšení platů na vedení Sportparku. Podle Dlaska ale dosud nedostali odpověď. Kvůli horkému létu byla podle Dlaska příprava kvalitního ledu extrémně náročná. Led se v Liberci vyráběl už od poloviny července.

„Udržet led ve výborné kvalitě bylo velmi těžké, nám se to ale povedlo. Oceňovaly to i zahraniční kluby, které tu trénovaly. Zástupce hokejového kempu z Lipska nám osobně přišel poděkovat, dal nám dres. Ohodnocení od našich představených ale bohužel nevidíme,“ posteskl si Rudolf Dlask.

Mladého člověka tam nedostanete, míní rolbař

Ledaři jsou součástí všech úspěchů libereckého hokeje. Tygří mládežnická akademie nedávno získala ocenění Nejlepší akademie Českého hokeje za sezonu 2017/18. Této mety dosáhla akademie Bílých Tygrů poprvé. Nechala za sebou Kometu Brno a Škodu Plzeň.

„Děláme to srdcem, práci máme rádi, ale za těchto podmínek se stále obtížněji žije. Mladého člověka, který by měl zapálení a tuto práci chtěl dělat dobře, tam za třináct tisíc čistého nedostanete. V průmyslových zónách mají pětadvacet tisíc,“ poukázal Dlask.

Sportpark Liberec se nechce k tvrzení ledařů vyjadřovat. „Společnost nebude prostřednictvím medií komentovat vnitřní záležitosti firmy,“ uvedl jednatel Lukáš Přinda.

Arénu a celý sportovní park spravuje pro město na základě koncesní smlouvy uzavřené v roce 2009 společnost S group Sport Facility Management. Společníkem je skupina S Group holding. Jejím předsedou představenstva je Petr Syrovátko. Ten je zároveň prezidentem hokejového klubu Bílí Tygři Liberec.

Město Liberec platí ročně na opravách areálu miliardové hodnoty zhruba 14 milionů korun. Další peníze vkládá provozovatel. I tak to jen zpomaluje chátrání areálu. Opravit potřebuje zejména Svijanská aréna.

„K platům mi nepřísluší se vyjadřovat, není to záležitost města. Za poslední roky se ale městu podařilo uspořit statisíce díky tomu, že veškerá tíha břemen v souvislosti s opravami není už jen na straně města. Daří se to rozkládat i na druhou stranu,“ zmínil náměstek primátora Ivan Langr.