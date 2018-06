Starostka České Lípy porušila nařízení mlčet o referendu, rozzlobila ČSSD

„Oranžové referendum v České Lípě: dlouho jsme diskutovali, zvažovali. A pak 88 procent přítomných sociálních demokratů řeklo NE menšinové vládě s ANO,“ napsala starostka na Facebook v neděli večer.

Na případ upozornilo několik řadových členů ČSSD, kteří v tom spatřují pokus o ovlivnění doposud nerozhodnutých členů strany. Hlasování buněk ČSSD pokračuje do čtvrtka, výsledky mají být známy v pátek.

Je to rebelka, říká krajský předseda

„Paní starostka porušila usnesení, už jsem ji na to upozornil. Obecně nejsem příznivec toho psát něco na Facebook pozdě večer. Měla s tím počkat do rána a třeba by si svoji potřebu to ventilovat ještě rozmyslela,“ říká předseda ČSSD v Libereckém kraji Jan Mečl. Zároveň ale vyjádřil pochopení pro její čin.

„Ona je rebelka. A i takoví lidé jsou pro stranu potřební. Hlavu jí sekat nebudeme,“ dodal smířlivě.

Servítky si nebral člen krajského předsednictva ČSSD a náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Paní Žatecká má zajisté osobité názory, ale chybí jí dostatek vnitřní disciplíny. Její jednání je v rozporu se stanovami. Jsme přece vázáni rozhodnutími vyšších orgánů. Mohla to vydržet jako my ostatní do 15. června. Zveřejňování dílčích výsledků k ničemu nevede,“ zlobí se Svoboda.

Předseda ČSSD Jan Hamáček si nemyslí, že zveřejňování dílčích výsledků referenda může ovlivnit doposud nehlasující členy. „Každý člen sociální demokracie má dostatek informací, řeší se to už dlouho, takže nepředpokládám, že by se ještě nechali zviklat,“ míní Hamáček.

Žatecká potrestaná nebude

Žateckou za její nerespektování usnesení předsednictva trestat nebude. „Ani nemáme žádný institut trestů, kterými bychom ji mohli postihnout. Je to věcí jejího svědomí, jemuž se bude zodpovídat,“ dodává předseda ČSSD.

Šanci hlouběji okomentovat své činy Romana Žatecká odmítla. MF DNES pouze stručně vzkázala, že necítí potřebu vyjadřovat se k referendu.

Dříve bývala sdílnější. Před dvěma týdny kupříkladu uvedla, že není příznivcem vládní spolupráce s ANO. „Pro mě je problém být fíkovým listem pro estébáka. Nevyměnila bych to ani za dvacet ministerstev,“ řekla tehdy MF DNES Žatecká. Naznačila tak, že obhajovat své křeslo ve straně, která vládne s Andrejem Babišem, je pro ni problém.