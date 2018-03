Rtuť zamořila půdu v Železném Brodě. Průmyslový areál půjde k zemi

„Nejprve sanační firma budovy vyčistí od odpadu a odklidí jejich vybavení. Následně budovy zboří,“ informoval Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Za vyčištění území kontaminovaného rtutí zaplatí radnice 8,4 milionu korun, část nákladů uhradí evropské dotace. Vyčištění kontaminovaného areálu by mělo zabrat asi půl roku.

„Nyní žádáme obyvatele města, aby zbytečně nevstupovali do prostoru areálu a dbali zákazů a pokynů městské policie a sanační firmy,“ dodal Řehák.

Budovy zboří postupně, zamořenou zeminu odtěží

Budovy půjdou k zemi postupně. Kvůli silnému zamoření rtutí je totiž nutné také odtěžit zeminu. Nevyužívaný areál koupila radnice před několika lety zhruba za 7,5 milionu korun. Město se snažilo některé objekty pronajmout, zájem ale nebyl žádný a areál zůstal prázdný.

A co vyroste po zbouraném Exathermu? Radnice rozhodně nepočítá s tím, že by zde měly stát například byty. „Do budoucna by tady měl vzniknout prostor k odpočinku a rekreaci se zelení, herními prvky, případně dráhou pro inline bruslení,“ naznačil starosta města František Lufinka.

Zbourání areálu v Železném Brodě je jedním ze stovky projektů, na něž předloni na podzim rozdělilo ministerstvo životního prostředí 300 milionů korun. V Libereckém kraji jde o největší projekt. Podporu získaly ještě další dvě akce. Jejich cílem je analýza znečištění bývalého areálu slévárny v Žandově na Českolipsku a bývalé textilní továrny v Rokytnici nad Jizerou.