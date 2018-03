Ženu zabil a hodil z balkonu. Vinil ji z konce svého vztahu, říká obžaloba

Podle obžaloby zabil mladou ženu zvlášť trýznivým způsobem, za což mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Motivem jeho činu podle obžaloby bylo, že Ukrajinku vinil z rozpadu svého vztahu s jinou ženou. Rodina zavražděné ženy požaduje po obžalovaném za nemajetkovou újmu 1,7 milionu korun, z toho milion by měl dostat syn. Jako pětiletý byl v bytě, kde byla jeho matka zavražděna.

Ženu zemřela na šok ze ztráty krve

Ukrajinka zemřela násilnou smrtí v noci 10. srpna 2016 ve svém bytě v domě u autobusového nádraží. Svědek si tehdy všiml, jak tělo hodil nějaký muž přes zábradlí balkonu ve zvýšeném přízemí. Poté pachatel odnesl mrtvolu k nedalekému mostu přes Nisu, kde byla nalezena po dvou dnech pátrání. Příčinou smrti byl šok z nadměrné ztráty krve.

„Pachatel jí způsobil bodná a řezná zranění,“ uvedl státní zástupce Martin Feřt. Vražedná zbraň se nenašla, podle obžaloby šlo o ostrý hrotnatý nástroj s čepelí o délce asi deset centimetrů.

Žena podle spisu zemřela mezi 21:55 až 23:00. Rumun u soudu tvrdil, že byl v té době asi kilometr od místa vraždy, ve Švermově ulici, kde bydlel u rodiny své bývalé přítelkyně. Svědkové podle něj mohou potvrdit, že tam tehdy držel psa nějakému neznámému muži a rodina přítelkyně, že pak byl doma.

Muže zadrželi v Rumunsku

Obžalovaný muž žil v Česku čtyři roky. Zpět do Rumunska náhle odjel po nalezení těla, zadržen byl ve své zemi čtyři měsíce po činu. U soudu v úterý tvrdil, že se o smrti ženy dozvěděl až při zatčení.

Domů podle svých slov odcestoval, protože mu psala sestra, že jejich matka je v kritickém stavu po pádu z žebříku. Když přijel domů, zjistil, že je matka v pořádku. Podle něj to byla lest, aby se vrátil domů. S rodiči sedm měsíců nemluvil. U soudu v úterý uvedl, že pak neměl důvod vrátit se do Liberce.

Zavražděná Ukrajinka se přátelila s jeho expřítelkyní. Podle obžaloby ji Rumun vinil z rozpadu jejich vztahu.

„Měl za to, že nějakým způsobem kazí jeho družku,“ uvedl Feřt. Obžalovaný u soudu přiznal jen jeden konflikt se zavražděnou ženou, podle něj si to ale tehdy vyjasnili. Jakékoli další spory odmítl, i když od Ukrajinky dostal SMS s tím, aby jí přestal vyhrožovat nebo se obrátí na policii. Podle tvrzení Rumuna tuto zprávu nepsala Ukrajinka, ale její moldavští známí, aby z něj vymámili nějaké peníze.