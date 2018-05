Lidé odkládají růžová kola na místa, kde překáží. Jezdí s nimi i do zákazu

„Obrátila se na mne paní, která pečuje o nevidomého manžela. Už několik kol bylo připoutáno ke stožáru pouličního osvětlení, které je u přechodů pro chodce. Byla tam ale odstavená tak, že by se o ně přizabil i normálně vidoucí člověk,“ popsal liberecký zastupitel Jiří Šolc.

Zkušenosti dalších Liberečanů potvrzují, že ohleduplnost některým jezdcům na kolech skutečně chybí.

„Minulý týden jsme se na zastávce na Rybníčku hádali s jednou takovouhle cyklistkou. Chtěla přidělat kolo přímo ke sloupu s jízdními řády. Nemohla pochopit, že to tam bude překážet, že tam lidé nastupují do předních dveří tramvaje. Ještě všem na zastávce vynadala, že jí kvůli nám propadne čtvrthodina zdarma,“ podělil se o zážitek například Martin Prokeš.

Stojanů je málo

Rekola se totiž vrací jen do vyznačených zón. Kdo by ho zaparkoval jinde, vyšlo by ho to draho. Aplikace by započítala poplatek 320 korun za odložení kola mimo zónu. Zdarma je přitom jen prvních patnáct minut. Řada cyklistů tak kola nechává před vypršením limitu, kde je zrovna napadne.

„Štve mě, že pro sdílená kola neplatí nějaká tvrdší pravidla. Když jsem si chtěl dát před obchod reklamní ceduli, bylo z toho na radnici haló, že bude překážet chodcům na chodníku. Teď tu mám před výlohou každou chvíli přidělané nějaké růžové kolo, a to nikdo neřeší,“ řekl jeden z obchodníků v Moskevské ulici.

Stojanů pro vracení růžových kol je totiž málo. Často se také někomu ke stojanu vyznačenému v aplikaci ani nechce dojet a nechá kolo tam, kde se mu zamane.

„Stížnosti řešíme. Už jsme měli případ, že kvůli kolu, které nebylo správně zaparkované, volali lidé policii. My sami procházíme každý den městem a když na takové kolo narazíme, tak ho přeparkujeme. Žádná pevná pravidla pro vracení kol, když je to v zóně, ale nemáme. Je to hlavně na ohleduplnosti těch, kdo si kola půjčují. Snažíme se i o nějakou osvětu,“ řekla za společnost Rekola Andrea Trojanová.

Kolem přehrady se nesmí jezdit na kole

Zóna pro vrácení kol přitom zahrnuje i promenádní břeh liberecké přehrady. Tam je však paradoxně značka zákaz vjezdu všech vozidel. Na kolech se tak kolem přehrady správně nemá vůbec jezdit, ačkoliv tento zákaz jen málokdo dodržuje.

„O zákazu u liberecké přehrady víme. My ale lidem neříkáme, že tam mají jezdit, jen že se tam dá kolo vrátit. Stačí, když ho nechají před touto značkou, nikoho k porušování pravidel nenabádáme,“ řekla Trojanová.

Podle ní navíc firma vyjednává s radnicí další možnosti rozšíření růžových zón pro vracení kol.

„Uvažujeme o Rochlicích, kam vede i cyklostezka pro ulici Milady Horákové, takže by to mělo svůj smysl. Chceme také zónu pro Ruprechtice a Pavlovice, protože jde o oblasti, kde bydlí hodně lidí, kteří by mohli kola využít,“ zmínila Trojanová.

Kvůli velikému zájmu, jaký sdílená kola v Liberci budí, by se měl jejich počet navýšit o dalších třicet až čtyřicet kol.